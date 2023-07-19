Блукав довше за Мойсея. Рідкісний папуга повертається на рідну землю через 40 років відсутності

На материкову частину Нової Зеландії повертаються чотири самці какапо, після того, як їхню популяцію було у повному складі відселено на віддалені острови.

У 2009 році один жвавий папуга привернув увагу громадськості до свого виду, коли під час зйомки передачі осідлав голову зоолога Марка Карвардіна і почав демонструвати всьому світу свої найкращі ритуальні навички спарювання, пише New Atlas.

Пізніше це "шоу" було показано в серіалі BBC про природу "Останній шанс побачити" і перетворило папугу какапо на справжню зірку інтернету. Крім того, цей самець став всесвітньо відомим обличчям рідкісної новозеландської зграї, що не літає. Зазначимо, що зараз знаменитому самцеві какапо, на ім'я Сірокко 26 років і в нього попереду ще понад половина життя, адже середня тривалість цього виду становить близько 60 років.

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Тепер же настав час для ще однієї позитивної новини про біорізноманіття: четверо самців какапо повертаються додому після 40 років поневірянь. Річ у тім, що ця популяція у повному складі була переселена на віддалені острови для їхнього власного захисту. За словами керівниці операції Департаменту охорони природи (DOC) щодо какапо Дейре Верко, какапо є одним із найрідкісніших і знакових видів у Новій Зеландії. У 1995 році їхня популяція рекордно скоротилася і становила всього 51 птаха.

У результаті місцева влада та природоохоронний департамент ухвалили рішення відселити какапо на віддалені острови для їхнього ж блага. 40 років ці рідкісні птахи утримувалися на кількох прибережних островах, далеко від хижаків, а тому їхнє повернення на материк є величезним досягненням для всіх учасників програми.

Відомо, що на тому етапі на материкову частину Нової Зеландії повернуться четверо самців, які жили на крихітному острові Венуа-Хоу/Трески біля нижнього краю Нової Зеландії. Весь цей час какапо мешкали у відгородженому природному заповіднику Святилище Маунгатаутарі на Північному острові країни. Тепер же, нарешті, з 1960-х років какапо вперше ступить на материкову частину.

Дослідники вважають, що повернення какапо стане величезним кроком для птахів і тих, хто працює над програмою з відновлення їхньої популяції. До слова, саме завдяки цій програмі вченим вдалося врятувати цей вид від вимирання.

За словами керівниці біорізноманіття заповідника Джанель Ворд, наразі популяція какапо налічує 248 птахів, і це приголомшливе досягнення. Автори програми вважають величезною честю бути причетними до відновлення цієї новозеландської популяції.

Зазначимо, що колись какапо були широко поширені по всій Новій Зеландії, проте вони не могли зрівнятися з інвазивними ссавцями, завезеними на острови. До речі, какао відомі як майстри маскування, попри те, що вони можуть досягати ваги в 4 кілограми, вони ведуть нічний спосіб життя і чудово вміють ховатися. Проте навіть якщо виявити очима какапо не вдасться, їх легко можна почути — вони видають характерні "гучні крики".

Раніше Фокус писав про те, що давно вимерлий підвид жирафів повертається в Анголу через понад 20 років.