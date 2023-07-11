Довгий шлях додому. Давно вимерлий підвид жирафів, повертається до Анголи через понад 20 років

Дослідники зазначають, що тварини повертаються до історичного будинку вперше після громадянської війни.

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Внаслідок громадянської війни в Анголі у 1990-х роках цей підвид жирафів буквально був вигнаний зі своєї історичної батьківщини. Близько трьох десятків років тварини не з'являлися тут, проте тепер у популяції з'явився шанс на відновлення у своєму історичному будинку, пише IFLScience.

Дослідники відзначають, що 3 липня 2023 року, 14 ангольських жирафів помістили у спеціально сконструйовану вантажівку і відправили у подорож протяжністю 1 300 кілометрів вздовж південно-західного узбережжя Африки: від приватної мисливської ферми й до центральної частини Намібії.

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Зазначимо, що "подорож" тривала 36 годин, але, на щастя, 5 липня ангольські жирафи успішно повернулися додому. Африканські парки заявляють про те, що це лише перша група тварин, які повернулися на свою історичну батьківщину, проте дослідники планують ще, щоб зрештою створити популяцію, що процвітає у парку.

Вчені доставили до парку 14 ангольських жирафів Фото: Casey Crafford/African Parks

Ангольські жирафи, також відомі як намібійські або димчасті жирафи, є підвидом південних жирафів, які зустрічаються в ізольованих місцях Африки, особливо Намібії. За інформацією Червоного списку МСОП, у 1990-х роках цей підвид повністю вимер в Анголі, коли країну постійно спустошували громадянські війни.

Громадянська війна в Анголі офіційно завершилася 2022 року. Попри те, що проблеми продовжуються, уряд країни повернувся до своїх зобов'язань щодо збереження багатого біорізноманіття Анголи. За словами секретаря Міністерства навколишнього середовища Абіаса Хуонго, повернення жирафів до національного парку Іона стане початком нової віхи на шляху збереження Анголи. Передбачається, що це започаткує інші кроки у цьому напрямку і насправді дозволить відродити популяцію ангольських жирафів.

Дослідники вважають, що травоїдна дієта жирафів відіграє вирішальну роль у поширенні та розсіюванні насіння рослин. Таким чином повернення жирафів додому, у свій історичний ареал, загалом запустить відновлення екологічних процесів у цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що в Індії відродять популяцію гепардів, що зникла 70 років тому. Але їм доведеться перемогти генетику.