Пройти тест із блиском. Як справити враження на першому побаченні та гарантовано піти на друге

Нове дослідження показує, на що чоловіки й жінки звертають увагу під час першого побачення — знаючи ці секрети, ви точно отримаєте запрошення і на друге.

Чи то банальне листування, букет квітів або вдалі компліменти, існує незліченна безліч класичних прийомів, які допоможуть справити враження на першому побаченні. Однак тепер дослідники вважають, що розкрили найуспішніші способи роздобути запрошення на другу зустріч, пише Daily Mail.

Дослідники з Університету Флориди виявили, що секрети отримання запрошення на друге побачення різко різняться у чоловіків і жінок. Результати припускають, що для жінок найважливіше кокетливий зоровий контакт, компліменти й рукостискання. Тоді як ввічливі чоловіки, які ставлять багато запитань, з більшою ймовірністю підуть на друге побачення.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження Джеймса Морана, він зацікавився цією темою під час відвідування одного з барів, коли йому довелося спостерігати за вкрай невдалим побаченням у барі. Моран зазначає, що тоді чоловік поводився вкрай дивно й агресивно щодо жінки, в результаті вона просто встала і пішла, а він залишився сидіти приголомшеним.

У той час він був студентом магістратури й вивчав науку про стосунки. У результаті йому стало цікаво, чи досліджував хто-небудь більш успішну поведінку на першому побаченні. У новому дослідженні вчених взяли участь 131 учасник — основним завданням аналізу було виявлення "зелених прапорів" на гетеросексуальних побаченнях.

Під час дослідження чоловіків і жінок попросили назвати те, що вони вважали ключовими атрибутами побачення у трьох категоріях: етикет, участь і поведінка.

Результати дослідження свідчать про те, що у категорії "етикет" найчастіше називали вміння бути ввічливим, уважним і балакучим, тоді як "участь" містила споживання алкоголю і тримання за руки. У категорії "поведінка" найчастіше називали плату за побачення і притримування дверей.

Учені виявили, що в очах жінок етикетні побачення вважали більш успішними. Результати свідчать про те, що партнер, який добряче напивається або не може відірватися від телефону, ризикує канути в забуття.

Водночас чоловікам подобалися жінки, які були залучені у процес і демонстрували більш романтичні жести, наприклад флірт або рукостискання. Примітно, що така поведінка не збігалася з уявленнями чоловіків і жінок про самих себе та їхні власні стратегії побачення.

Результати свідчать, що жінки воліють наносити макіяж і бути кумедними на першому побаченні, якщо хочуть піти на друге. Водночас чоловіки часто поводяться нерозумно і підвозять жінку додому, якщо збираються вирушити на друге побачення.

Автори дослідження сподіваються, що багато самотніх людей зможуть отримати вигоду з результатів цього дослідження, оскільки багато хто перебуває у пошуках романтичного партнера і відчуває стрес на першому побаченні. Вчені сподіваються, що ці секрети дадуть змогу чоловікам і жінкам краще впоратися з пошуком романтичного партнера.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 6 рис характеру, які заважають будувати міцні стосунки.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.