Приховане джерело хвороб. Загальне мило перетворюється на розсадник мікробів і вірусів

Мило, що є для багатьох символом ефективної гігієни, може таїти в собі цілий невидимий світ антисанітарії, згідно з дослідженнями.

Спільне мило на всю сім'ю — це звична практика для мільйонів людей, але мало хто замислюється, що може ховатися в цьому бруску. Вчені з'ясували, що мило не таке вже й чисте, як може здатися. Про антисанітарні загрози, які ховаються в засобі гігієни, пише The Financial Express.

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Група дослідників спробувала відповісти на питання рівня чистоти мила і отримані результати можуть змусити вас переглянути свою думку про спільне його використання. Під час дослідження, проведеного в 2015 р. в одній із лікарень, учені виявили, що близько 62% мильних брусків були заражені різними видами бактерій.

Ці мікроорганізми можуть бути найрізноманітнішими — від тих, що викликають легкий розлад шлунка, наприклад, кишкової палички, до тих, що спричиняють серйозніші захворювання, наприклад, сальмонели. Як вишенька на не зовсім стерильному торті, вчені з'ясували, що "мильний букет" не обмежується бактеріями — до мила також можуть прилипати такі віруси, як норовірус і ротавірус, що можуть призвести до важких шлунково-кишкових захворювань.

В іншому дослідженні, проведеному в 2008 році, більш пильну увагу було приділено футбольній команді Університету Флориди. Вчені виявили, що гравці, які користувалися загальним милом, частіше за інших заражалися метицилін-резистентним стафілококом. Це різновид стафілококової інфекції, стійкий до багатьох антибіотиків, який важко піддається лікуванню. У зв'язку з цим Центри з контролю і профілактики захворювань США не рекомендують користуватися такими предметами особистого користування, як бруски мила, у громадських місцях.

То яке ж рішення. Це може здатися смішним, але уникнути небажаних хвороб у милі можна просто... помивши його. Просто промивайте брусок мила після кожного використання. Непогано також дати милу провітритися в ємності зі зливом для води, щоб воно не залишалося вологим і не сприяло розмноженню бактерій.

Для ще більшої безпеки обирайте рідке мило для рук або мило для тіла. У них немає великої поверхні, на якій мікроби могли б концентровано оселитися і переміщатися на тіла інших людей.

Хоча мило, безумовно, є нашим другом у боротьбі з мікробами, спільне його використання може зробити з колишнього гігієнічного союзника плацдарм для жахливих наслідків для здоров'я всіх, хто його використовує. Слідкуйте за чистотою свого мила, і воно у відповідь буде ефективно стежити за чистотою вашого тіла.

Раніше Фокус писав про те, як мило може відлякувати настирливих комарів. Дослідники припускають, що нове відкриття допоможе створити більш ефективні репеленти від комарів.

Також Фокус писав про небезпеку сушарок для рук у громадських туалетах. Вчені провели експеримент, щоб зрозуміти, які мікроби і бактерії видувають сушарки на наші щойно вимиті руки — результати огидні.