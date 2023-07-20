Рогаті вартові. В Англії розумне стадо корів використовують для захисту стародавнього городища від загарбників

Науковці використовували тварин, музику та віртуальний паркан, щоб захистити стародавній форт, збудований ще в 5 столітті до нашої ери.

Форт Літл-Дауард-Хілл був побудований у 5 столітті до нашої ери й розташований у долині Вай на заході Англії. Сотні років тому він слугував захистом видатному воєначальнику залізного віку від англосаксонських воїнів, які наближалися, проте сьогодні й сам потребує захисту від загарбників, пише Daily Mail.

Дослідники вважають, що на стародавнє городище ще чекає його головна битва, в якій йому доведеться зіткнутися з рослинністю та інвазивними видами, що населяють його. На щастя, на допомогу форту прийшло розумне стадо корів.

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Фонд Woodland Trust, якому належить це місце, скористався послугами стада з шести корів Декстера — саме вони зіграють головну роль у захисті та відновленні форту, а також території у 82 гектари, яка оточує його.

Це стадо корів ласує різноманітними рослинами та ягодами, проте їхньою відмінною рисою є те, що вони навчилися асоціювати музичні ритми з віртуальним парканом. На їхніх нашийниках розташовані спеціальні механізми на сонячній батареї, що відтворюють ті чи інші звуки — це допомагає тваринам орієнтуватися на місцевості. Простими словами, вони навчені розвертатися, коли чують певний звук — це допомагає мм не виходити за межі периметра без використання традиційних стовпів і парканів.

Для захисту використовували стадо із шести корів Фото: The Woodland Trust

За словами керівника Woodland Trust Річарда Брауна, Маленький Доуард являє собою стародавнє і надзвичайно особливе місце — тут є не лише форт, а й стародавній ліс, який його оточує. Основна проблема полягає в тому, що захист від рослинності вимагає чималих зусиль, а тому вони з колегами звернулися по допомогу до невеликого стада корів Декстера. Їх навчили асоціювати музичні ритми з віртуальним парканом, а тому немає сенсу будувати реальний.

Дослідники зазначають, що для природи та її відновлення корови є ідеальним видом, бо вони допомагають поширювати насіння через гній і м'яко переміщують ґрунт, без його руйнування. Що стосується самого форту, ці рогаті вартові, по суті, можуть запобігти його поглинанню рослинністю. При цьому вчені можуть переміщати стадо, фактично переміщаючи віртуальний паркан.

За словами вчених, лише невелика частина Літтл-Довард-Вудс насправді має історичну цінність, проте місцеве середовище існування також важливе — воно є домівкою для безлічі рослин і тварин, а деякі з них і зовсім трапляються лише в ізольованих районах Великої Британії.

Дослідники зазначають, що місцевий ліс також має національне значення через сапроксильних жуків, яким для завершення свого життєвого циклу необхідна мертва або деревина, що гниє. Велика кількість стародавніх дерев у лісі навколо форту забезпечують жукам необхідне середовище проживання, а також підтримує пов'язані з ними гриби, від яких залежить добробут інших видів.

Раніше Фокус писав про те, що корови кайфують від канабіноїдів у кормі й дають "чарівне" молоко.