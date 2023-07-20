У космосі літає 400 "бродячих" планет, схожих на Землю: що відомо вченим

Учені вважають, що планет-бродяг набагато більше в космосі, ніж тих, які обертаються навколо зірок.

Планети-бродяги є насправді звичайними екзопланетами, але вони вільно переміщаються в космосі і не обертаються навколо якоїсь конкретної зірки. Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astronomical Journal вважають, що таких планет-бродяг набагато більше, ніж планет, що обертаються навколо зірок. Вчені вважають, що нова космічна обсерваторія Roman Space Telescope (RST) зможе знайти цілих 400 подібних "бродячих" планет, схожих на Землю, пише Phys.

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За словами вчених, тільки в нашій галактиці, згідно з розрахунками і новими спостереженнями за космосом, вільно літають трильйони планет-бродяг, тобто їх приблизно у 20 разів більше, ніж усіх зірок у Чумацькому Шляху. Учені вважають, що планет-бродяг приблизно в 6 разів більше, ніж звичайних екзопланет. І їм уже вдалося знайти одну подібну планету, яка за масою порівнянна із Землею.

Поки що вчені виявили за межами Сонячної системи понад 5000 звичайних планет різного розміру і маси. Багато з них є газовими гігантами, але є і кам'янисті світи, такі як наша Земля. І всі вони пов'язані гравітацією зі своїми зірками.

Але є й інші планети, які вільно переміщаються в космосі — планети-бродяги. І як показує нове дослідження, як правило, ці планети маленького розміру. При цьому частіше астрономи бачили такі планети, які за розміром і масою схожі на Землю, ніж більші об'єкти. За словами вчених, планети-бродяги не мають такого сильного гравітаційного зв'язку зі своїми зірками, а тому відлітають зі своїх систем і при цьому їх не так легко виявити.

Планети-бродяги не мають такого сильного гравітаційного зв'язку зі своїми зірками, а тому відлітають зі своїх систем і при цьому їх не так легко виявити Фото: phys.org

Але автори дослідження вважають, що в цьому допоможе нова обсерваторія RST, яку планують відправити в космос у травні 2027 року. Прилади цього телескопа не тільки зможуть знайти нові планети-бродяги, а й дадуть змогу вченим ретельно вивчити їхні характеристики. Особливо астроном цікавлять планети-бродяги, схожі на Землю. Варто зазначити, що окрім розміру та маси, ці планети мають мало спільного із Землею.

Спочатку вчені вважали, що новий телескоп зможе знайти приблизно 50 таких блукаючих світів, але тепер вони припускають, що буде знайдено щонайменше 400 подібних планет. Хоча і ці оцінки будуть коригуватися після того, як обсерваторія почне роботу.

Спостереження за такими світами допоможе вченим виміряти точніше маси планет-бродяг і отримати дані про їхні властивості. А це зі свого боку допоможе краще зрозуміти процес утворення нових планет у нашій галактиці.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше виявили троянську планету. Це означає, що вона обертається навколо рідної зірки на одній орбіті з іншою планетою. Наразі вченим відомі тільки троянські астероїди, які роблять те ж саме разом із деякими планетами Сонячної системи, зокрема й Землею.

Фокус також писав про те, що згідно з теоріями, одна з планет-бродяг може прилетіти до Сонячної системи і в такий спосіб буде знищена Земля.