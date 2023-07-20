Двометрові двері на Марсі. Загадковий "прохід" на Червоній планеті нібито веде всередину пагорба (фото)

Шанувальники теорій змови розгледіли на фотографії марсохода Perseverance незвичайний об'єкт.

Любитель теорій змови та шанувальник історій про НЛО заявив, що знайшов величезні двометрові двері на одному зі знімків з Марса, пише Daily Star.

Так званий уфолог Скотт С. Ворінг, який досить популярний у Великій Британії та світі, зробив гучну заяву на своїй сторінці в YouTube. Він вважає, що зробив незвичайне відкриття, переглядаючи нещодавні знімки марсохода NASA Perseverance, які були зроблені на Червоній планеті.

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На офіційній сторінці NASA вказується, що ця фотографія була зроблена за допомогою камери марсохода Mastcam-Z. На цьому знімку Ворінг побачив "двері", які розташовувалися майже на горизонті.

"Там є дверний отвір, чорний прохід, кожна сторона якого ідеально рівна. Кожна сторона дверного отвору однакової довжини, приблизно два метри в поперечнику, можливо, висота проходу сягає і 2,5 метра, він досить великий", — заявив у своєму відео уфолог.

Фото: кратер Джезеро

На його думку, загадкові двері розташовані якраз на вершині марсіанського пагорба.

"Мені здається, що ці двері ведуть кудись глибоко вниз. Я не вірю, що цей прохід зупиняється на поверхні, він повинен вести вниз. На знімку ви бачите схил, тож під цією областю може бути великий комплекс", — запевняє британець.

Не всі шанувальники Ворінга підтримали його теорію з дверима в марсіанському схилі, але підтвердили, що об'єкт справді має дивний вигляд.

Марсохід Perseverance приземлився в кратері Єзеро в лютому 2021 року. І варто зазначити, що це вже не перші "двері", які знаходять на Марсі. Попереднього разу "прохід" так само було знайдено в одній із марсіанських скель.

Але так звані "двері" на Марсі виявилися невеликою тріщиною в скелі, розміри якої не перевищували 30 сантиметрів.