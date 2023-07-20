Військові ветерани виявили "найбагатшу могилу цього року" на Солсберійській рівнині (фото)

Саме місце має історичне значення, оскільки охоплює великий курган ранньої бронзової доби із залишками поховання з попереднього періоду, що вкриває неолітичну поверхню землі. Крім того, він слугував центром англосаксонського кладовища, яке налічувало 70 могил, переважно датованих 6 століттям нашої ери.

Під час розкопок на англосаксонському кладовищі, розташованому на військовому полігоні "Солсбері-Плейн" (the Salisbury Plain Military Training Area), військові ветерани натрапили на те, що назвали найбагатшою гробницею року, пише Arkeonews.

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Команда складалася з членів Wessex Archaeology. Її очолював Річард Осгуд, головний археолог DIO (Організація Оборонної Інфраструктури). Їхні очікування знайти дивовижні археологічні докази справді виправдалися під час останніх розкопок на кладовищі табору "Ейвон" (Avon Camp cemetery).

Під час розкопок знайшли великий гребінець із кістки та рогу, а також залізні ножиці, які стали найбагатшою знахідкою цього року. Ці предмети, схожі на археологічний скарб, походять з одного поховання і мають вік приблизно 1400 років, що викликало неабияке захоплення серед членів команди, присутніх на місці розкопок.

Ці успішні дослідження стали можливими завдяки активній участі в операції "Nightingale", відомій як "Beowulf", новаторській військовій програмі, яка залучає поранених військовослужбовців до археологічних розкопок з метою сприяння їхньому відновленню.

Цього року відбулася безпрецедентна співпраця, оскільки до команди вперше приєдналися члени Асоціації вдів армії, волонтерської організації, яка надає підтримку та товариство вдовам і вдівцям військовослужбовців.

Артефакти, знайдені в найбагатшій могилі, виявленій на цьому місці Фото: Crown copyright

Висловлюючи ентузіазм з приводу завершення проєкту, Річард Осгуд заявив: "Ми дуже раді повернутися до табору "Ейвон" втретє і востаннє; це місце відкрило неймовірні археологічні знахідки, що дають безцінну інформацію про життя людей, які колись населяли цю землю протягом 7-го століття".

Попередні розкопки на цьому місці поховання 7-го століття, проведені у 2021 та 2022 роках, виявили низку дивовижних артефактів, зокрема римські монети, бронзові та срібні диски, а також намисто, прикрашене скляними намистинами.

Ці знахідки додали суттєвого розуміння історії цієї місцевості, оскільки вони налічували близько 26 поховань у 22 могилах. Теперішні та останні розкопки слугували подальшому збагаченню наративу, додаючи додаткові шматочки до складної історичної головоломки.

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