Підручний порятунок від безлічі травм. Алое вера і його 1000 і 1 корисна властивість

Алое вера, надійний помічник у розв'язанні проблем шкіри, об'єднує в собі вікову мудрість і сучасну науку, пропонуючи потужні цілющі властивості, які завжди перебувають у доступності.

Цілком імовірно, що ваше перше знайомство з алое вера відбулося під час особливо неприємного сонячного опіку. Багато хто з нас пам'ятає заспокійливе полегшення, що настає після нанесення прохолодного гелеподібного соку рослини на ушкоджену шкіру. Здавалося б, перетворення в одну мить із червоної і подразненої на засмаглу і спокійну шкіру може здатися чарами, схожими на перетворення гарбуза на карету, але вся річ у науці, що лежить в основі цієї чудової рослини, пише The Epoch Times.

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Поширене алое вера, відоме під науковою назвою алое барбаденсис Міллера, являє собою багаторічну сукулентну рослину з товстим, м'ясистим, довгим, горохово-зеленим листям. І причина її поширення і повсюдної згадки лежить аж ніяк не в її візуальних якостях. Історія цієї скромної зеленої рослини настільки ж багата й різноманітна, як і її застосування. Саме про неї розповіла експертка хербалістка Сіна Маккалоу.

Історія алое вера налічує тисячоліття, найбільш ранні згадки про нього зустрічаються в месопотамських глиняних табличках, датованих 1750 р. до н.е. Єгиптяни прозвали її "рослиною безсмертя", і вона займала чільне місце в косметичних програмах цариць Нефертіті та Клеопатри. Цілющі властивості рослини були настільки шановані, що вона навіть увійшла в медичні набори грецьких лікарів і полководців, таких як Олександр Македонський і Христофор Колумб.

Якщо перенестися в сучасну епоху, то завдяки ретельним науковим дослідженням ми по-новому оцінили численні лікувальні властивості рослини алое вера. Алое вера — це не тільки протипухлинний, протизапальний та антидіабетичний засіб, а й антивіковий, антибактеріальний, антивірусний, антисептичний і захисний засіб для шкіри. Це універсальний засіб, ефективний під час лікування різних шкірних захворювань — від післяопераційних ран, псоріазу, виразок на шкірі, генітального герпесу, пролежнів до опіків. Доведена здатність загоювати рани робить його натуральною альтернативою багатьом засобам, що входять до складу аптечки першої допомоги.

Коли йдеться про термічні опіки, рефлекси підказують нам вазелін або антибіотик місцевої дії. Але хіба це найкраще, що ми можемо зробити? Сучасна наука вважає, що гель алое вера може бути більш ефективним засобом. Гель алое вера містить такі речовини, як глюкоманнан і гіберелін, які сприяють виробленню колагену — білка, необхідного для відновлення й омолодження шкіри. Цей диво-гель здатний навіть змінювати склад колагену і збільшувати його поперечну зшивку, зміцнюючи тим самим тканини, що утворюють рубці після загоєння.

У дослідженні, проведеному 1995 року, алое вера порівнювали з вазеліном під час лікування опікових ран у 27 пацієнтів. Висновок. "Пошкодження, оброблені гелем алое вера, гоїлися швидше, ніж марлеві ділянки з вазеліном". Рани, оброблені алое вера, загоїлися трохи менше ніж за 12 днів порівняно з ранами, обробленими вазеліном, на загоєння яких знадобилося понад 18 днів. Дослідники також зазначили, що алое вера стимулювало "швидкий ріст" клітин шкіри і колагенової тканини, чого не спостерігалося в групі, обробленій вазеліном.

Не менш переконливими є аргументи на користь застосування алое вера в разі термічних опіків порівняно з антибіотиками місцевої дії. Дослідження 1996 року показало, що алое вера значно прискорює скорочення рани, тоді як мафенід ацетат, поширений антибіотик місцевої дії, уповільнює її загоєння. Інше дослідження, проведене в 2013 р., підтвердило ці дані, повідомивши про більш швидке загоєння і більш раннє зняття болю у пацієнтів з термічними опіками, які отримували гель алое вера, порівняно з тими, хто отримував крем з антибіотиком.

Але як бути з сонячними опіками? Не бійтеся, алое вера і тут не менш ефективне. У дослідженні 2008 р. гель алое вера продемонстрував протизапальну дію і був запропонований як потенційний засіб для місцевого лікування почервоніння, спричиненого ультрафіолетовим випромінюванням. Цікаво, що під час дослідження було встановлено, що гель алое вера пом'якшує наслідки УФ-випромінювання краще, ніж гідрокортизон у гелі-плацебо. У дослідженні 1996 р. було зроблено висновок про те, що сполука алое вера проявляє протизапальну активність, "еквівалентну" гідрокортизону, при місцевому застосуванні для лікування ран у мишей, але без небажаного побічного ефекту — зменшення маси тимуса.

Визнаючи ефективність алое вера, деякі сучасні фармацевтичні компанії включають його до складу комерційних засобів першої допомоги в разі сонячних опіків. Однак до складу цих засобів, найчастіше, також входить низка синтетичних компонентів, яких краще уникати. У таких випадках чистий гель алое вера являє собою натуральну альтернативу, що не містить хімічних речовин.

Алое вера підійде для лікування різних ушкоджень шкіри, наведених нижче.

Сонячні опіки: Завдяки своїм протизапальним властивостям алое вера чудово охолоджує і заспокоює обпалену сонцем шкіру. Він також сприяє відновленню та регенерації шкіри.

Завдяки своїм протизапальним властивостям алое вера чудово охолоджує і заспокоює обпалену сонцем шкіру. Він також сприяє відновленню та регенерації шкіри. Термічні опіки: Прикладання алое вера до невеликих термічних опіків прискорює загоєння і зменшує біль. Сполуки, що входять до його складу, такі як глюкоманнан і гіберелін, стимулюють вироблення колагену, необхідного для відновлення шкіри.

Прикладання алое вера до невеликих термічних опіків прискорює загоєння і зменшує біль. Сполуки, що входять до його складу, такі як глюкоманнан і гіберелін, стимулюють вироблення колагену, необхідного для відновлення шкіри. Суха шкіра: Зволожувальні властивості алое вера допомагають полегшити стан сухої шкіри. Він утримує вологу, а його поживні речовини допомагають шкірі швидше відновлюватися.

Зволожувальні властивості алое вера допомагають полегшити стан сухої шкіри. Він утримує вологу, а його поживні речовини допомагають шкірі швидше відновлюватися. Акне: Протизапальні та антибактеріальні властивості алое вера допомагають зменшити запалення і запобігти поширенню бактерій, що викликають акне.

Протизапальні та антибактеріальні властивості алое вера допомагають зменшити запалення і запобігти поширенню бактерій, що викликають акне. Екзема: Завдяки своїм зволожувальним і протизапальним властивостям алое вера може знімати свербіж і подразнення, викликані екземою. Він також допомагає зменшити почервоніння і запалення, пов'язані з цим захворюванням.

Завдяки своїм зволожувальним і протизапальним властивостям алое вера може знімати свербіж і подразнення, викликані екземою. Він також допомагає зменшити почервоніння і запалення, пов'язані з цим захворюванням. Псоріаз: Регулярне застосування алое вера допомагає зменшити лущення, свербіж і запалення, пов'язані з псоріазом.

Регулярне застосування алое вера допомагає зменшити лущення, свербіж і запалення, пов'язані з псоріазом. Дрібні порізи і подряпини: Завдяки своїм антибактеріальним властивостям алое вера допомагає запобігти інфікуванню дрібних порізів і подряпин. Він також прискорює процес загоєння завдяки своїй здатності стимулювати регенерацію клітин.

Завдяки своїм антибактеріальним властивостям алое вера допомагає запобігти інфікуванню дрібних порізів і подряпин. Він також прискорює процес загоєння завдяки своїй здатності стимулювати регенерацію клітин. Укуси комах: Протизапальна дія алое вера дає змогу миттєво зняти свербіж і набряк, спричинені укусами комах.

Протизапальна дія алое вера дає змогу миттєво зняти свербіж і набряк, спричинені укусами комах. Герпес і оперізувальний лишай: Прикладання алое вера до виразок, спричинених герпесом або оперізувальним лишаєм, допоможе зменшити біль і прискорити процес загоєння завдяки його противірусним і протизапальним властивостям.

Прикладання алое вера до виразок, спричинених герпесом або оперізувальним лишаєм, допоможе зменшити біль і прискорити процес загоєння завдяки його противірусним і протизапальним властивостям. Бородавки: Алое вера допомагає зменшити розмір бородавок і зняти біль та запалення, пов'язані з ними.

Алое вера допомагає зменшити розмір бородавок і зняти біль та запалення, пов'язані з ними. Застудні бородавки: Противірусні властивості алое вера допомагають прискорити процес загоєння застудних виразок. Він також полегшує біль і знижує ризик поширення застуди.

Противірусні властивості алое вера допомагають прискорити процес загоєння застудних виразок. Він також полегшує біль і знижує ризик поширення застуди. Розацеа: Алое вера допомагає зняти почервоніння і запалення, пов'язані з розацеа. Він також може зволожувати шкіру, яка часто буває сухою у людей з цим захворюванням.

Однак не всі гелі алое вера однакові. Деякі виробники розбавляють гель алое вера дешевими вуглеводами, такими як мальтодекстрин або сахароза, або додають синтетичні консерванти та наповнювачі. Щоб отримати високоякісний продукт, обирайте органічний і уважно читайте етикетку із зазначенням інгредієнтів, щоб переконатися у відсутності синтетичних хімікатів.

Ще кращий варіант? Виростити власну рослину алое вера. Таким чином, у вас буде готовий запас свіжого гелю алое вера, коли він вам знадобиться. Щоб зібрати врожай, просто зріжте лист біля стебла (уникаючи коріння), розріжте його вздовж, щоб оголити гель, і рясно нанесіть на шкіру.

Як і будь-яка інша речовина, гель алое вера підходить не всім. У рідкісних випадках він може спричиняти алергічну реакцію, що провокує печіння і свербіж шкіри. Вагітним жінкам і жінкам-годувальницям, а також тим, хто страждає на запальні захворювання шкіри, перед застосуванням слід проконсультуватися з медичним працівником.

Загалом, наукові дані про алое вера підтверджують його включення до медичної практики по всьому світу. Його великі лікувальні властивості в поєднанні з простотою використання роблять його фантастичною природною альтернативою багатьом стандартним засобам першої допомоги. Це не просто рослина — це важливий захисник нашого здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.