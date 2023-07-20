Схоже на бійку. Вчені вперше зняли спарювання особливого виду акул в океані (відео)

Парування наземних котячих тварин не йде в жодне порівняння з тим, як це роблять котячі акули.

Завдяки новому відео, яке зняв біолог Форрест Галанте зі своєю командою в Атлантичному океані біля берегів Африки, можна побачити, як відбувається спарювання акул у дикій природі. Але найголовніше, що вперше вчені змогли зняти процес спарювання смугастих котячих акул, пише Live Science.

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Форрест Галанте займається вивченням не найвідоміших видів акул, яких можна виявити в Атлантичному океані біля берегів півдня Африки. Ці види особливо цікаві тим, що багато з них зовні майже не змінилися за мільйони років еволюції.

Цього разу вчений зі своєю командою здійснив занурення в океан, де розташований величезний "підводний ліс", що складається з гігантських бамбукових водоростей. Це місце називається Великий африканський морський ліс, і воно єдине у своєму роді на нашій планеті. Територіально цей "ліс" тягнеться на сотні кілометрів уздовж атлантичного узбережжя Африки, починаючи з південного краю континенту й закінчуючи північним кордоном Намібії.

Парування наземних котячих тварин не йде в жодне порівняння з тим, як це роблять котячі акули Фото: Live Science

Саме тут учені побачили смугастих котячих акул у процесі спарювання. За словами Галанте, до цього ще ніхто не знімав на камеру процес спарювання цього особливого виду акул.

Спочатку колега вченого подумав, що дві акули б'ються, так вони сильно звивалися. Але під час ближчого розгляду того, що відбувається, виявилося, що самець схопив самку та почав звиватися ще сильніше, що вказувало на процес спарювання. За тим, як смугасті котячі акули займаються продовженням свого роду, вчені спостерігали протягом кількох хвилин. Усе закінчилася так само швидко, як і почалося, каже біолог.

За тим, як смугасті котячі акули займаються продовженням свого роду, вчені спостерігали протягом кількох хвилин Фото: Live Science

На відео можна побачити, як дві смугасті котячі акули обвиваються одна навколо одної та занурюються на морське дно, після чого відпливають у різні боки. І все це відбувається серед дивовижних підводних заростей. За словами вчених, узагалі зняти спарювання акул у дикій природі вдалося всього лише кілька разів, тому цей випадок також унікальний.

Під час залицяння самець акули кусає самку за спину та плавники, щоб утримати її перед початком спарювання. Після цього самець використовує свої тверді кальциновані придатки, що виступають із черевного плавця, щоб передати сперму самці. Надалі відбувається запліднення яєць у тілі самки, і вона їх або відкладе, або вони розвиватимуться всередині.

За словами вчених, підводний "бамбуковий ліс" є домівкою для величезної кількості живих видів. Попри те, що подібні ліси з водоростей в інших частинах планети можуть зникнути через зміну клімату, ця екосистема схоже процвітає.

Те ж саме стосується й смугастих котячих акул, які попри все не тільки виживають у нових умовах, а й активно розмножуються, каже Галанте.

Фокус уже писав про те, що нещодавно вчені з'ясували, що підводний вулкан, який давно згас, усе ще вивергається та завдяки цьому своїм теплом приваблює до себе рідкісних морських істот. А вони, зі свого боку, вкрили вершину вулкана мільйонами величезних яєць.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи варто побоюватися акул цього літа після нападів у Єгипті й Австралії.