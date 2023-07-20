Приховані протягом 400 років, цензуровані сторінки відкривають секрети правління Єлизавети I (фото)

Для дослідження правління королеви Єлизавети І вчені спираються на історичний документ, відомий як "Аннали Камдена", що з'явився через дванадцять років після смерті королеви у 1603 році. Текст вважається важливим для оцінок правління Єлизавети, проте в ньому виявили ознаки цензури.

Попри визнання Камденом особистої упередженості, сучасні дослідники, як правило, розглядають "Аннали" як неупереджену розповідь. Однак нещодавні розширені зображення викрили значну самоцензуру в роботі, припускаючи, що Камден переглянув біографію, щоб здобути прихильність наступника Єлизавети, Якова VI (I), пише Smithsonian Magazine.

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Рукописні манускрипти "Анналів" у Британській бібліотеці містять численні сторінки з прихованим або закресленим текстом, який можна побачити лише за допомогою технології пропускання світла. Гелена Рутковська, аспірантка Оксфордського університету, яка очолює дослідження, виявила випадки, коли Камден змінював текст, щоб зобразити Якова у вигіднішому світлі.

Одним із яскравих прикладів є сфабрикована розповідь про те, що Єлизавета на смертному одрі назвала Якова своїм наступником. Оскільки "незаймана королева" ніколи не виходила заміж і не мала дітей, її відмова призначити спадкоємця була навмисною, щоб запобігти потенційним переворотам. Ймовірно, Камден включив цю історію, щоб заспокоїти Якова, представивши його спадкоємство визначенішим, ніж воно було насправді, попри історичні свідчення, що суперечать достовірності сцени.

Дослідниця виявила випадки, коли Камден змінював текст, щоб зобразити Якова у вигіднішому світлі Фото: The British Library Board

Камден також переглянув розділ, в якому йдеться про Валентайна Томаса, підозрюваного в крадіжці коней, який стверджував, що його послав Яків вбити Єлизавету. Англійська королева вирішила вирішити цю ситуацію обережно, щоб захистити репутацію свого ймовірного наступника. Хоча Камден спочатку згадав про зізнання Томаса, пізніше він пом'якшив формулювання, натякаючи на те, що злодій звинуватив Якова в тому, що той плекав негативні почуття до королеви.

Мотивація, що стояла за великими змінами Камдена, виходила за межі заспокоєння нового короля. Він прагнув уникнути нарікань з боку влади та наукової спільноти, що призвело до вилучення уривків, які могли розцінити як упереджені або образливі. Метою Камдена було зберегти видимість об'єктивності, хоча він знав, що його робота не уникне ретельної перевірки.

Єлизавета I (ліворуч) і Яків I (праворуч) Фото: Wikimedia Commons

"Аннали" були спільною працею, написаною за сприяння інших осіб, зокрема сера Роберта Коттона, засновника колекції Коттона. Після того, як Вільям Сесіл, лорд Берглі, довірений радник Єлизавети, помер у 1598 році, а королева померла у 1603 році, проєкт перейшов під патронат Якова. Перші три книги опублікували латинською мовою в 1615 році, а останній том вийшов посмертно після смерті Камдена в 1623 році.

Дослідження роботи Камдена

Вплив нещодавно виявлених змін на розуміння істориками постаті королеви Єлизавети І залишається невизначеним. Однак виявлені зміни проливають світло на зусилля Камдена представити кращий образ Якова, зберігаючи водночас ауру об'єктивності у своїй розповіді про правління Єлизавети. Чи змінить це історичні погляди на спадщину королеви, залишається темою для подальших досліджень.

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