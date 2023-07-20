На одну небезпеку більше: в Австралії виявили новий вид отруйних і дуже швидких змій (фото)

В Австралії виявили нову отруйну змію, яку раніше помилково відносили до іншого виду. Відому як пустельна батогова змія (Demansia cyanochasma), науковці виділили як окремий вид в межах роду Demansia.

Спочатку визнавали існування лише кілька видів Demansia, але близько двох десятиліть тому герпетологи зрозуміли, що рід набагато різноманітніший, ніж вважалося раніше. Сьогодні він налічує 14 видів, пише IFLScience.

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Щоб уточнити таксономію роду, Джеймс Нанківелл з Університету Аделаїди очолив дослідницьку групу, яка використовувала поєднання генетичного тестування та традиційних методів. Завдяки такому підходу вони змогли переописати два наявні види, D. psammophis і D. reticulata, точніше узгодивши їхні характеристики з генетичними даними.

Крім того, вони зробили важливе відкриття, що D. cyanochasma має значні генетичні відмінності, тобто підтверджує його статус як унікального та окремого виду.

На відміну від більшості нововиявлених видів, пустельний полоз не є ні рідкісним, ні зникаючим, оскільки він досить широко розповсюджений у малонаселених регіонах Австралії. Причиною того, що її раніше не помічали, частково можна пояснити складністю візуальної відмінності від близькоспоріднених видів.

Навіть фахівці часто не могли їх розрізнити через спільні адаптивні ознаки, такі як мідний колір голови та хвоста, який ефективно маскує їх у червонуватих ландшафтах.

Зазвичай у певних родинах змій споріднені види можна розрізнити за різницею у кількості лусочок, але полози демонструють більш "консервативні" ознаки в цьому питанні. Щоб відрізнити D. cyanochasma від її родичів, треба шукати ледь помітні ознаки, такі як чорні поля на лусочках або забарвлення очей.

Однак підібратися достатньо близько до отруйних змій для спостереження виявляється непросто, особливо зважаючи на їхню надзвичайну швидкість. Нанківелл зазначає, що ці змії використовують свою спритність насамперед для захисту, обираючи втечу, а не конфронтацію, коли стикаються з більшими загрозами.

Хоча інформація про отруту D. cyanochasma обмежена, схоже, що вона, як і в її родичів, спричиняє біль, а не становить значної загрози для людини. Це пояснюється невеликою кількістю виробленої отрути та еволюцією токсинів, орієнтованих на рептилій, а не на ссавців.

Різноманітність видів може бути пов'язана з її уподобаннями щодо здобичі. Враховуючи велику кількість видів ящірок в Австралії, ці змії можуть спеціалізуватися на полюванні на них. Тобто в одному географічному регіоні може співіснувати до шести-семи видів полозів, кожен з яких покладається на різні види ящірок як на основне джерело їжі.

Раніше Фокус писав, як вчений зловив найсмертоноснішу змію у світі задля протиотрути і помер від неї ж.

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