Знахідка з 2 століття: британські археологи розкопали давньоримське поселення (фото)

Нещодавно археологи розкопали залишки римського поселення під час будівництва житлового комплексу в північно-східному Лінкольнширі. Ділянка, розташована в місті Хілінг принесла значні знахідки, зокрема два людських поховання і кістки різних тварин.

За даними Ради Північно-Східного Лінкольнширу, залишки, виявлені на цьому місці, датуються приблизно 200 роком нашої ери. Фірма-забудовник Cyden Homes погодилася провести широке археологічне дослідження на цій території, перш ніж продовжити будівництво, яке розпочалося майже десять років тому, пише BBC News.

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Під час розкопок виявлено римське поселення "драбинчастого типу", що є лінійним селищем з огорож. Археологи натрапили на сліди невеликого вогнища та водопоїв, що свідчить про адаптацію поселення до навколишнього середовища. Також знайдено сушарку для кукурудзи та кам'яні знаряддя праці, так звані кверн-камені, а ще фрагменти кісток тварин. Це свідчить про те, що мешканці поселення, ймовірно, займалися сільським господарством та переробленням сільськогосподарських культур.

За словами археологів, на римській черепиці знайшли відбиток собачої лапи Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

У межах поселення виявлено два погано збережених людських поховання, що натякають на поховальні звичаї або ритуали, які практикували давні мешканці. Крім того, розкопані залишки двох великих будівель, одна з яких виділялася своєю незвичайною оштукатуреною стіною.

Римська металева брошка знайдена археологами Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

Очікується, що результати дослідження зроблять значний внесок у розуміння історії Лінкольнширу, проливаючи світло на різні аспекти стародавнього життя в цьому регіоні. Для Служби музеїв Північно-Східного Лінкольнширу дослідники пізніше підготують підсумковий звіт, який детально опише результати розкопок, а також забезпечить збереження і передачу нових знань громадськості та майбутнім поколінням.

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