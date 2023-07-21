Ляльковики з іншого світу. Хробаки, які захоплюють розум, не схожі на жодну тварину на Землі

Дослідники виявили, що ці крихітні створіння вивели своє просте життя на новий рівень, відмовившись від риси, властивої всім іншим тваринам на планеті.

Наша планета унікальна в багатьох сенсах, але її тваринний світ раз у раз дивує дослідників. Цього разу їм вдалося виявити черв'яків, які буквально зреклися деяких із найфундаментальніших генів у тваринному світі, чим вивели своє найпростіше існування на абсолютно новий рівень, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із Гарвардського та Копенгагенського університетів, а також Чиказького музею Філда виявили моторошного хробака, який контролює розум. Але найдивовижнішим виявилося те, що в нього повністю відсутнє "волосся" на клітинному рівні. У тваринному світі саме воно дає змогу більшості клітин тварин рухатися, відчувати й фільтрувати рідини. Ці мікроскопічні нитки відомі як вії та виступають із поверхні майже кожної клітини людського, й не тільки, тіла.

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Проте вчені виявили, що наддовгі й тонкі "волосатики", також відомі як "черв'яки з кінської волосини" навчилися жити без цих найважливіших придатків. Ідеться про два види волосатиків: прісноводний (Acutogordius australiensis) і морський (Nectonema munidae). Результати дослідження свідчать, що в обох видів відсутні близько 30% генів, які, як вважають учені, відповідальні за розвиток війок майже в усіх груп тварин.

За словами співавтора дослідження, біолога-еволюціоніста Польового музею Тауани Кунья, вії — це невеликі структури на клітинному рівні, які зазвичай присутні в усіх тварин на Землі, а також деяких рослин і навіть грибів. Простими словами, вони присутні у великій різноманітності життя на Землі. Однак волосяний черв'як виявився надзвичайно особливим.

Фотографія двох живих сплутаних волосяних черв'яків виду Gordionus violaceus Фото: Gonzalo Giribet

У тваринному світі не рідкість, що в паразитів відсутня безліч генів. Наприклад, багато хто з них позбавлені видільної, дихальної або кровоносної систем — натомість вони покладаються на тіла інших тварин, які й виконують більшу частину виснажливої роботи.

Еволюційна біологія доводить, що якщо тварина "не використовує" певну структуру або функцію, згодом вона, як правило, поступово втрачає її. Однак відсутність генів клітинних війок поставила вчених у глухий кут, бо навіть у сперматозоїдів волохатих черв'яків немає хвостоподібного ниткоподібного виступу.

За словами Куньї, науці відомо безліч паразитів, у яких не відсутні ці специфічні гени, а тому навряд чи можна стверджувати, що в них відсутні вії через їхній паразитичний спосіб життя.

Зазначимо, раніше вчені вже помічали, що в деяких клітинах волосяних черв'яків відсутні вії, але досі не було зрозуміло, чи стосується це всіх клітин і на всіх стадіях життя. Тепер, вивчивши їхній геном, вчені виявили, що в них насправді просто відсутні гени, які в інших тварин відповідають за створення цих клітинних придатків.

Дослідники досі не знають, як і чому відбулися ці зміни, але припускають, що гени були втрачені на ранньому етапі еволюції всієї групи, а потім вони продовжили жити в тому ж дусі. Вчені сподіваються, що їхнє відкриття надалі дасть змогу краще вивчити геномні механізми, що лежать в основі життя паразитів, щоб зрозуміти, як ці істоти здійснюють свої "пограбування організмів".

Відомо, що після вторгнення в мозок цвіркуна волосяні черв'яки дозрівають, попутно харчуючись комахою зсередини, щадячи її тіло рівно настільки, щоб підтримувати в ньому життя якомога довше. Після того, як черв'яки насичуються, вони підключаються до нервової системи цвіркуна, а потім смикаються та переміщують його тіло до водойми. Щойно тіло комахи занурюється у воду, черв'як залишає її тіло, щоб розмножуватися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали паразита, яким заражені 50% населення Землі.