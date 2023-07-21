Елемент доіспанських ритуалів: археологи знайшли особливий танцювальний майданчик (фото)

У Перу археологи розкопали стародавній "звуковий" танцювальний майданчик, призначений для створення звуків, схожих на грім, що, можливо, пов'язано з ритуалами на честь бога грому. Він розташований у В'єхо Сангайко, приблизно за 200 км на південний схід від Ліми, та датується між 1000 і 1400 роками н.е.

Дослідження очолив Кевін Лейн, археолог з Інституту культур (IDECU) Університету Буенос-Айреса в Аргентині, який стверджує, що танець відігравав значну роль у доіспанських андських ритуалах. Вважається, що ця спеціально побудована платформа призначена для посилення природних звуків, пов'язаних з танцювальними церемоніями, пише Arkeonews.

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Лейн відзначає зв'язок цього місця з шануванням андських божеств блискавки і грому, що дозволяє припустити, що танці на цьому місці могли бути присвячені, принаймні частково, цим надприродним сутностям. Це унікальне місце серед андських ландшафтів, схоже, слугувало багатогранній меті, де міфи і вірування перепліталися з природними ритмами, що потенційно уможливлювало прямий зв'язок з божественним через священні церемонії. Дослідники припускають, що цей простір був не лише сценою для виступів, а й, можливо, храмом інків, присвяченим божеству блискавки.

Унікальна конструкція платформи складалася з чотирьох шарів ретельно підготовлених матеріалів, зокрема верблюжого гною та чистої мулистої глини, розташованих між собою для досягнення бажаного ударного ефекту. Проміжки між шарами гною сприяли створенню глибокого, басовитого звуку, який відлунював по всьому танцювальному майданчику діаметром приблизно 10 метрів.

Дослідники припускають, що цей простір був не лише сценою для виступів, а й, можливо, храмом інків, присвяченим божеству блискавки Фото: ORP-PIACI Project

Археологи змогли ідентифікувати танцювальний майданчик, помітивши порожнистий звук під час ходіння по ньому. Конструкція платформи, здатної вмістити до 26 осіб, які танцювали в унісон, ймовірно, створювала резонуючий стукіт. Припускають, що пил, здійнятий танцюристами, міг слугувати візуальним елементом для посилення загального ефекту виступу.

Це дивовижне відкриття піднімає гостроцікаву можливість того, що інші частини андських пам'яток могли бути побудовані для посилення звуку. Подібні підтвердження глибокої значущості звуку в давніх андських ритуалах спостерігаються в таких місцях, як Чавін.

Інша пам'ятка, Уануко-Пампа в Перу, також нещодавно стала об'єктом досліджень, пов'язаних зі звуком, що свідчить про те, що андська цивілізація майстерно використовувала звук для встановлення сакрального зв'язку зі своїми божествами. Ці археологічні знахідки продовжують проливати світло на давні культурні практики жителів Анд.

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