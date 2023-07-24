Римська розкіш: іспанські археологи відкопали "ідеально збережені" давньоримські лазні (фото)

У Мериді виявили значну археологічну знахідку. Археологи натрапили на римську купальню, яка напрочуд добре збереглася, в межах відомого 2000-річного Каса-дель-Амфітеатр, заснованого римлянами в колонії, яку вони назвали Августа Емерита.

Римський імператор Август заснував Августу Емериту (також відому як Емерита Августа) у 25 році до н. е. з метою переселення ветеранів Кантабрійських воєн. З часом місто стало одним із найбільших римських центрів Іспанії, а згодом взяло на себе роль столиці провінції Лузітанія, що охоплює величезну територію понад 20 000 квадратних кілометрів, пише Arkeonews.

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Над архітектурним плануванням міста ретельно працювали за зразком Риму, що підтверджує опис ЮНЕСКО. Він відзначає Августу Емериту як виняткову репрезентацію провінційної римської столиці як за часів імперії, так і після неї.

Фелікс Пальма, директор консорціуму археологічного проєкту "Монументальне місто Мерида", висловив свій ентузіазм з приводу нещодавнього відкриття, відзначивши масштаби лазень і чудовий стан, в якому вони знайдені. Пальма припускає, що лазні могли бути частиною приватної резиденції або ж належали кільком будинкам.

Знайдені лазні прикрашені складним декором, включаючи мармурові плити, карнизну ліпнину і настінні розписи Фото: Ayuntamiento De Mérida

Анна Марія Бехарано, археологиня Консорціуму, повідомляє, що лазні "ідеально збереглися", прикрашені складним декором, включаючи мармурові плити, карнизну ліпнину і настінні розписи. Єдиним відсутнім елементом, принаймні поки, є басейн, який зазвичай асоціюється з подібними купальнями, хоча дослідники не виключають можливості, що з часом його знайдуть.

Відкриття зроблено на ділянці, яку спочатку досліджували у 1940-х роках у межах Каса-дель-Амфітеатру. Будинок є куполом, побудованим навколо трапецієподібного внутрішнього двору з пишним садом у центрі.

У Casa del Anfiteatro в Мериді виявлено мозаїку Фото: Ayuntamiento De Mérida

Бехарано припускає, що Каса-дель-Амфітеатр міг бути не типовим домусом, як вважалося раніше, а ймовірніше громадським комплексом, пов'язаним із подіями, що відбувалися в амфітеатрі Мерітенсе. Наявність добре збережених громадських лазень на місці знахідки підсилює цю незвичайну можливість. Це відкриття відкриває нові шляхи для розуміння способу життя давніх римлян і значення громадських зручностей у їхніх громадах.

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