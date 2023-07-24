Землю накриває пекельна спека: вчені розповіли, як захистити улюбленців у найспекотнішу погоду

Не тільки людям складно виносити високі температури, які раз у раз обрушуються на нашу планету — як захистити своїх вихованців.

Останні кілька місяців вчені раз у раз фіксують все нові й нові температурні рекорди, які обрушуються на нашу планету. А деякі дослідники навіть вважають, що липень 2023 року може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, пише IFLScience.

Спека негативно впливає не тільки на здоров'я людини, а й усього живого на Землі: від комах, тварин на суходолі й до китів і коралів у морі. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як нам захистити своїх вихованців від надзвичайно спекотної погоди.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Якщо йдеться про тварин, яких утримують у клітці чи загоні, вам слід подумати над тим, щоб перемістити їх з палючого сонця або хоча б спорудити навіс, який допоможе захиститися від прямих сонячних променів. Крім того, вчені попереджають, що в особливій зоні ризику перебувають кішки, які самостійно гуляють по двору. Річ у тім, що вони можуть забратися в теплиці або сараї. Якщо тварини опиняться замкненими у них, це може призвести до теплового удару, а тому слід перевіряти подібні місця, перш ніж закривати їх на замок.

Дослідники зазначають, що для домашніх котів і собак, які проводять багато часу на вулиці, не зайвим буде спорудити тінисті місця, де вони могли б лежати й ховатися від спеки. Крім того, слід переконатися, що в улюбленців є доступ до прісної води, щоб уникнути зневоднення. Також дослідники радять замислитися над тим, щоб спорудити певні місця, де тварини могли б лежати або бавитися у воді — це дасть їм змогу зберегти прохолоду.

Дослідники зазначають, що існує ще кілька способів, які допоможуть домашнім улюбленцям впоратися зі спекою, зокрема:

наявність прохолодних поверхонь;

заморожені частування;

вентилятори та кондиціонери.

Вчені попереджають, що в особливо спекотні дні у собак істотно підвищується ризик теплового удару під час прогулянок на вулиці в спеку. Ветеринари радять у найспекотніші дні звести рівень активності до мінімуму і виводити собак на прогулянку тільки в більш прохолодну пору дня. Дослідники зазначають, що найбезпечнішим часом для прогулянок із собаками є ранній ранок, але навіть у цей час ветеринари радять обирати тінисті маршрути з доступом до води.

Дослідники зазначають, що тренування і годівниці-головоломки можуть стати чудовим способом, щоб зайняти собак, коли надворі надто спекотно і виходити на вулицю не видається безпечним. На жаль. Сумна статистика свідчить про те, що більш ніж половина собак, доставлених до ветеринара з важким тепловим ударом, помирають.

Також важливо пам'ятати, що будь-який улюбленець ризикує отримати тепловий удар, якщо залишити його замкненим у машині, а тому вчені категорично не рекомендують залишати собак і котів в автомобілі, навіть на короткий термін. Дослідники зазначають, що літні тварини й вихованці із зайвою вагою схильні до вищого ризику, проте загалом будь-яка тварина може захворіти. Крім того, вчені виявили, що тварини з плоскою мордою, зокрема французькі бульдоги, плоскоморді кішки та кролики, схильні до підвищеного ризику теплового удару.

За словами старшої викладачки біології тварин Ноттінгемського Трентського університету Енн Картер, якщо у вашого улюбленця з'являються ознаки теплового удару, ветеринари радять почати лікування якнайшвидше — вчасно надана допомога відіграє ключове значення в порятунку улюбленця.

Симптоми теплового удару в улюбленця:

важке дихання;

втома (хитання при ходьбі та нестачі енергії);

діарея;

блювота;

напади;

колапс;

втрата свідомості.

Ветеринари наполягають, що важливо лікувати тепловий удар на ранніх стадіях, коли улюбленці важко дихають або відчувають нестачу енергії, тому що в більш запущеній формі підвищується ризик летального результату. Дослідники зазначають, що насамперед необхідно знизити температуру тіла вихованця, для цього можна помістити його в тінь, на прохолодну поверхню або в прохолодну воду. Не варто накривати вихованця чим-небудь, зокрема мокрим рушником. Після цих перших кроків слід негайно звернутися по допомогу до ветеринара.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина.