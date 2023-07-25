З'явилася надія на одужання псоріазу: знайдено можливі вразливості хвороби

Наука відкриває нові горизонти в розумінні псоріазу, простежуючи генетичні нитки, що ведуть до потенційних вразливостей цього широко поширеного шкірного захворювання.

Близько 2-4% населення Землі страждають від шкірного захворювання, званого псоріазом. В одному з останніх досліджень було зроблено спробу пролити світло на туманні генетичні аспекти псоріазу. Про те, що саме було виявлено в цьому дослідженні, чому це важливо і що це може означати для людей, які страждають на псоріаз, пише Medical News.

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Псоріаз — це постійне і часто дискомфортне запальне захворювання, що характеризується болючістю, свербінням і висипаннями на шкірі. Хоча з псоріазом пов'язані численні чинники, як-от інфекції, вплив довкілля та генетика, його основні причини залишаються незрозумілими. Це і вирішили з'ясувати вчені.

Масштабний підхід

Автори вивчили дані низки генетичних досліджень, які були присвячені переважно особам європейського походження. Аналізуючи, як варіації в геномі корелюють із псоріазом, вони сподівалися виявити потенційні генетичні маркери цього захворювання.

По суті, дослідження складалося з двох основних частин. По-перше, дослідники ретельно вивчили різні тканини, такі як кров, шкіра, селезінка, шлунок тощо. По-друге, було проведено комплексний аналіз з використанням різних наукових методик, що дає змогу з'ясувати зміни в експресії генів, взаємодію різних генів та їхніх білків, а також можливі методи лікування псоріазу на основі цих генетичних маркерів.

Перші зачіпки

Головним відкриттям дослідження стало виявлення 26 потенційних генетичних маркерів псоріазу. Ці маркери було виявлено за допомогою детального аналізу активності генів і підтверджено за допомогою декількох підходів. По суті, це "червоні прапорці", які можуть сигналізувати про наявність псоріазу.

Дослідницька група також виявила, що гени, пов'язані з цими маркерами, відіграють роль в імунних реакціях, що дає змогу припустити, що наша імунна система відіграє критичну роль у розвитку псоріазу.

Нова надія на лікування

Дослідження також виявило можливу взаємодію між цими генетичними маркерами і деякими лікарськими препаратами. Це означає, що ці препарати потенційно можуть бути використані для лікування псоріазу.

Один з найбільш багатообіцяючих результатів пов'язаний з препаратом моналізумаб і геном KLRC4. Цей ген зазвичай надмірно активний в імунних клітинах людей, які страждають на псоріаз, і моналізумаб може допомогти знизити цю надмірну активність. Загалом було виявлено вісім таких перспективних взаємодій генів із лікарськими препаратами.

Серйозний потенціал

Це дослідження ще на один крок наближає нас до розуміння генетичної основи псоріазу. З глибшим розумінням цього питання з'являються і кращі варіанти лікування. Виявлені взаємодії генів і лікарських засобів можуть стати потенційним керівництвом для розроблення нових методів лікування, даючи надію людям, які страждають на це хронічне захворювання.

Однак важливо пам'ятати, що йдеться лише про потенційні мішені та методи лікування. Необхідні подальші дослідження для підтвердження отриманих результатів і розробки практичних, безпечних та ефективних методів лікування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.