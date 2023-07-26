Перший 3D-атлас астероїда Бенну випускає гітарист гурту Queen: зразки каменю летять на Землю (фото)

Гітарист відомого рок-гурту Браян Мей вирішив випустити спеціальну книгу з першими в історії тривимірними зображеннями поверхні астероїда. Зразки з цього каменю скоро доставить американський апарат.

Справжня легенда рок-музики, гітарист гурту Queen Браян Мей, який є водночас і астрофізиком, підготував до випуску перший в історії тривимірний атлас поверхні астероїда Бенну. Ця книга надійде в продаж уже в четвер, 27 липня. Мей та інші вчені використовували для створення атласу знімки поверхні астероїда, який зробив американський космічний апарат OSIRIS-Rex. Саме він уже у вересні цього року доставить на Землю перші зразки породи цього космічного каменю, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крім того, що 76-річний Браян Мей є талановитим гітаристом, у нього є докторський ступінь з астрономії, а також він захоплюється створенням тривимірних зображень. Разом з ученими місії OSIRIS-REx Мей працював над створенням першого в історії 3D-атласу поверхні астероїда Бенну. Основне завдання нової книги полягає в тому, щоб звичайні люди могли дізнатися більше про астероїд завширшки 525 метрів. Цей навколоземний космічний камінь вважається одним із найнебезпечніших для Землі, хоча ймовірність того, що він вріжеться в нашу планету в найближчі три сотні років становить 1 до 1800.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Протягом 2,5 років, з грудня 2018 року по травень 2021 року, космічний апарат NASA під назвою OSIRIS-Rex робив докладні зображення астероїда Бенну. Деякі з цих знімків були опрацьовані особисто Меєм, а також американськими вченими, щоб їх можна було включити до нової книги.

Мей зацікавився астероїдом Бенну ще на початку 2019 року, коли він розпочав свою наукову співпрацю з NASA в рамках місії OSIRIS-REx. У березні того ж року музикант і астрофізик представив одне з перших, оброблених ним особисто, зображень поверхні астероїда.

Браян Мей Фото: Getty

До речі, співпраця Мея з NASA в плані створення тривимірних зображень поверхні Бенну дала вченим змогу вибрати найбільш підходяще місце для приземлення космічного апарату.

OSIRIS-REx ненадовго опустився на поверхню Бенну в жовтні 2020 року для того, щоб взяти зразки місцевої породи. Виявилося, що поверхня космічного каменю дуже пухка і апарат ледь "не потонув". Але все пройшло добре, і апарат NASA взяв приблизно 60 грамів зразків з астероїда, які у вересні цього року він доставить на Землю.

Музикант і астрофізик представив одне з перших, оброблених ним особисто, зображень поверхні астероїда Бенну 2019 року. На знімку видно величезний камінь шириною приблизно 52 метри Фото: NASA

Для NASA це дуже важлива місія, адже вперше американський космічний апарат побував на астероїді та взяв зразки місцевої породи. До цього подібне вдалося зробити 2010 року японському апарату "Хаябуса-1", який взяв зразки з астероїда Ітокава, і 2020 року, коли також японський апарат "Хаябуса-2" зробив те ж саме на астероїді Рюгу. Обидва зразки з астероїдів успішно доставили на Землю і їх досі вивчають науковці.

Більш докладно про саму місію OSIRIS-REx, а також про те, яким чином вчені отримають зразки породи з астероїда Бенну, Фокус уже писав.

Як уже писав Фокус, на зближення із Землею йде великий навколоземний астероїд, який летить дійсно з величезною швидкістю. За прогнозами 27 липня він має минути нашу планету, не заподіявши їй шкоди.