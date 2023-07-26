Архітектурна перлина середньовічного німецького монастиря Поза: що знайшли археологи (фото)

Археологічні розкопки на пагорбі Поза, розташованому поблизу міста Цайц у Німеччині, проводять щорічно з 2017 року. Дослідження під керівництвом Державного управління з охорони пам'яток та археології зосереджені на ділянці, де колись знаходився середньовічний монастир.

Попри знесення та вирівнювання місця у 17 столітті з метою використання кам'яних матеріалів для будівництва сусіднього Цайц-Моріцбурга, під час розкопок виявили напрочуд добре збережені фрагменти будівлі, пише Arkeonews.

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Дослідження, проведені в останні роки, вказують на наявність значного замку вже в 9-10 століттях, з можливістю зведення першої церковної споруди в 10 столітті. Згодом, у 1114 році був заснований бенедиктинський монастир.

Нинішні розкопки, розпочаті в березні 2023 року, зосереджені насамперед на південній частині церкви, де колись знаходився монастир.

Спочатку екскаватори розчистили нагромадження щебеню, що утворилося на місці після знесення монастиря близько 1657 року. У той час монастир слугував каменоломнею для будівництва замку Моріцбург, що призвело до видалення значної частини монастирських фундаментів.

Огляд південного крила монастиря з підлогою з часів будівництва (14 століття) Фото: Philipp Baumgarten | State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Під шаром щебеню археологи виявили відносно добре збережені ділянки південного крила огорожі. Крім того, майже повністю збереглася підлога південного крила обителі, для якої характерне використання високоякісної червоної цегли, що, схоже, мала імітувати червоний мармур.

Дефекти стяжки підлоги вказують на розміщення могильних плит, які, на жаль, вилучили заради їхнього цінного будівельного матеріалу. Серед визначних знахідок — частини склепінчастих ребер монастиря, деякі зі слідами червоної фарби, а також повністю збережений наріжний камінь, прикрашений виноградним листям і виноградом, що відображає історичний зв'язок регіону з виноградарством.

Відкриття наріжного каменю і супутніх каменів дало цінну інформацію, що дозволило точно датувати південне крило монастиря кінцем першої третини 14 століття. Схожі камені знаходили в монастирях Цайтцського собору та Наумбурзького собору.

На найстарішій підлозі східного крила огорожі знайдено великий залізний ключ довжиною 28 сантиметрів, датований 12 або 13 століттям Фото: Saxony-Anhalt State Office for the Preservation of Monuments and Archeology, Philipp Baumgarten

Майбутні археологічні дослідження зосередять на південному та східному крилах монастиря, а також на хрестовому подвір'ї, щоб дізнатися більше про стару церкву, яка, як передбачається, знаходиться під готичними та романськими шарами.

Більш ранні сліди цієї сакральної споруди, яка, як вважають, побудована в 10 столітті і знищена пожежею наприкінці 11 століття, нещодавно виявили. Крім того, знахідки 9-го століття мають значну наукову цінність, оскільки є найдавнішими свідченнями людського поселення на пагорбі Поза і тісно пов'язані з великими валами, що оточують всю гору.

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