Дзижчить історія: вчені пояснили, чому бджоли прикрашають монети з древності й донині (фото)

У 2022 році Королівський монетний двір Австралії представив монету номіналом 2 долари, прикрашену медоносною бджолою. Насправді це не перший випадок, коли маленькі комахи потрапляють на монети.

Щоб зрозуміти, чому бджоли зустрічаються на монетах, необхідно усвідомити значення самої валюти. Гроші слугують сховищем вартості та засобом обміну товарів і послуг. Монети як фізичне представлення грошей мають велике значення як довговічні знаки вартості, що робить їх капсулами часу, які відігравали центральну роль у сприянні ефективній торгівлі в багатьох стародавніх суспільствах, пише Phys.org.

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Один із прикладів зображення бджіл на монетах походить зі Стародавньої Мальти, відомої своїм багатством меду. Сучасна монета номіналом 3 милі, що випускалася з 1972 по 1981 рік, вшановує цей історичний зв'язок, зображуючи бджолу та стільники. Згідно з супровідною інформаційною карткою, бджола і стільники символізують використання меду як валюти на Стародавній Мальті.

Грецька цивілізація також включила бджіл у своє карбування, створивши одні з найдавніших монет в Європі, прикрашені зображенням бджоли. Прикладом може слугувати срібна грецька монета обол, викарбувана в Македонії між 412 і 350 роками до н. е., яка зараз зберігається в Британському музеї і на одній стороні якої зображена бджола.

Монети, викарбувані в інших регіонах давньогрецького світу, наприклад, бронзова монета з Ефеса, датована між 202 і 133 роками до н. е., також містили зображення бджіл.

Ця традиція використання бджіл на монетах проіснувала століттями, ці комахи з'являлися на широко розповсюджених бронзових монетах, а сучасні відкриття продовжують виявляти нові варіації.

Монета з Мальти із зображенням медоносної бджоли на сотах Фото: phys.org

Тривалу присутність бджіл на монетах можна пояснити через призму нейроестетики — галузі, яка прагне зрозуміти естетичні вподобання, вивчаючи процеси, що лежать в основі мозку. Солодкий смак меду, що сигналізує про його високий вміст цукру, викликає позитивну нейронну активність, пов'язану з бджолами та медом.

Зокрема, приматологиня Джейн Гудолл припустила, що на когнітивний розвиток приматів могло вплинути отримання висококалорійного харчування з бджолиного меду. А тому наш мозок може мати вже наявну спорідненість з бджолами через їхню асоціацію з чудовим солодким медом.

Раннє використання бджіл на монетах могло бути способом проілюструвати зв'язок між відомою цінністю (медом) і новою концепцією монет як грошей.

Стародавній обол з Македонії, датований між 412 і 350 роками до н. е., зображує бджолу з одного боку Фото: phys.org

Традиція включати бджіл у дизайн монет збереглася з давніх часів до наших днів. Наприклад, на італійських бронзових монетах номіналом у десять центів, випущених з 1919 по 1937 рік, зображено медоносну бджолу на квітці.

Цікаво, що на острові Кенгуру в Австралії зберігається остання у світі популяція чистих італійських медоносних бджіл, яка з 1885 року охороняється як заповідник згідно з парламентським актом.

Нещодавні приклади також демонструють актуальність бджіл на монетах для сучасних проблем. На монеті номіналом 20 сеніті з тихоокеанської країни Тонга, яка є частиною серії, ініційованої Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, зображено 20 медоносних бджіл, що вилітають з вулика.

Бронзова монета, викарбувана в Ефесі між 202 і 133 роками до н. е., із зображенням медоносної бджоли Фото: phys.org

Серія має на меті сприяти сталому розвитку сільського господарства та культури в усьому світі, оскільки бджоли відіграють вирішальну роль у запиленні, забезпечуючи близько третини світового продовольства на суму понад 200 мільярдів доларів США щорічно. Однак їхньому існуванню загрожують зміни клімату та інші екологічні фактори.

Італійська бронзова монета номіналом 10 центів 1920 року із зображенням італійської медоносної бджоли на квітці Фото: phys.org

В Австралії монета номіналом 2 долари 2022 року із зображенням медоносної бджоли є частиною серії, розробленої Королівським монетним двором Австралії, а Монетний двір Перта в Західній Австралії раніше випустив монети і марки, присвячені місцевим бджолам, у 2019 році.

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