Прикраси бронзового віку: в Тернопільській області знайшли скарб віком 4 тис. років (фото)

У Чортківській громаді Тернопільської області місцевий житель натрапив на колекцію із 17 бронзових браслетів пізньої бронзи. Поряд із браслетами також виявили мідну сокиру. Вік артефактів оцінюється приблизно в чотири тисячі років.

Першовідкривач, Геннадій, родом з Маріуполя, переїхав до Чорткова у 2015 році. Усвідомлюючи історичну та матеріальну цінність цих старовинних предметів, він вирішив передати їх на зберігання владі, йдеться в повідомленні на сторінці Чортківської міської ради.

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Спочатку Геннадій звернувся до місцевої мешканки Чорткова Наталії Горячої, яка виступила основним зв'язковим з істориками, археологами, а згодом вийшла на зв'язок з Національним музеєм історії України.

Згодом представники та археологи музею відвідали Чортків, щоб оглянути знахідку. За словами археологів, схожі браслети та сокири раніше знаходили в різних регіонах України, але така кількість цінних речей, виявлених в одному місці, безпрецедентна.

Знайдені браслети, яким приблизно 4 тисячі років Фото: Чортківська міська рада

Фахівці ретельно задокументували місце знахідки та провели необхідні процедури для збереження археологічного контексту артефактів.

Допис про знахідку

Співробітники Національного музею історії України зазначили, що ця знахідка стане цінним доповненням до їхньої колекції і буде виставлена в Києві під час майбутньої археологічної виставки в середині серпня, присвяченої Дню археолога.

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