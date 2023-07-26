Прихована небезпека. Діти, які страждають від алергії, схильні до розвитку інших хвороб

Нещодавнє новаторське дослідження показало, що в дітей одна алергія може спровокувати наступну, важчу.

Нещодавнє великомасштабне дослідження стверджує, що у дітей, які вже страждають на алергію, з віком розвинуться додаткові алергічні захворювання. Ця закономірність, що отримала назву "алергічний марш", передбачає, що алергія може послідовно розвиватися з дитинства до дитинства, пише CNN.

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Що таке "алергічний марш"?

Дослідження, проведене доктором Девідом Гіллом, фахівцем з дитячої алергії з Пенсільванського університету, вивчило електронні медичні картки майже 220 тис. дітей у США за період з 1999 по 2020 рік. Результати показали, що у дітей з однією формою алергії значно вища ймовірність розвитку другої.

Перша ознака такого "маршу" часто проявляється у вигляді екземи, що вражає понад 10% дітей, як правило, у віці близько 4 місяців. Це захворювання шкіри характеризується висипаннями та сухими плямами. Слідом за цим, приблизно у віці 13 місяців, спостерігається сплеск випадків харчової алергії та астми. Тільки астма проявляється більш ніж у п'ятої частини дітей.

У віці близько двох років у дітей почала проявлятися сінна лихоманка — загальна алергічна реакція на летючі подразники, такі як пилок, пух. На неї страждали близько 20% дітей. Нарешті, до 35 місяців у деяких дітей почав розвиватися еозинофільний езофагіт — більш рідкісна алергія, що викликає запалення харчового тракту.

Масштабне дослідження проблеми

Це перше у своєму роді дослідження, в якому використовувалися дані про стан здоров'я пацієнтів у національному масштабі, щоб показати прогресування алергічного маршу. З огляду на те, що більш ніж кожна четверта дитина страждає на екзему або алергію, розуміння цієї послідовної прогресії вкрай важливе.

Алергічні реакції можуть варіюватися від легких симптомів, таких як висип, закладеність і сльозотеча в очах, до важчих станів, таких як анафілаксія, яка може становити загрозу для життя. Хронічні алергічні захворювання можуть значно погіршити якість життя дитини, вплинути на її успішність у школі та психічне здоров'я, а в разі харчової алергії навіть призвести до розладів харчової поведінки.

Найпоширеніші види харчової алергії

Дослідження показало, що арахіс, яйця та молюски є харчовими алергіями, які найчастіше діагностуються у дітей. Також з'ясувалося, що понад 13% дітей страждають на два і більше алергічних захворювання, що називається коморбідністю. Наприклад, понад 40% людей, які страждають на астму, також мають сінну лихоманку, а близько половини людей, які страждають на астму, також мають харчову алергію.

Ключ до зниження ризику розвитку алергії

Доктор Джонатан Бернштейн, президент Американської академії алергії, астми та імунології, підкреслює важливість раннього втручання і діагностики для зниження ризику розвитку алергії. Найбільш ранні алергічні захворювання, такі як екзема, пов'язані з порушенням зовнішнього шару шкіри, що полегшує алергенам можливість викликати імунну відповідь. Рання діагностика та лікування можуть допомогти відновити шкірний бар'єр і обмежити ризик розвитку додаткових алергічних реакцій.

За словами Бернштейна, інші заходи, які можуть допомогти, охоплюють грудне вигодовування і мінімізацію використання антибіотиків для немовлят, щоб допомогти розвитку внутрішнього мікробіома дитини, який відіграє ключову роль у її загальному здоров'ї та імунній системі.

Нове дослідження дає змогу по-новому поглянути на розвиток алергії у дітей і може стати основою для розроблення ефективніших стратегій діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань у майбутньому. Є надія, що ці результати призведуть до створення більш персоналізованих і ефективних методів лікування малюків.

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