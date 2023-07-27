Слухання в Конгресі про НЛО: у США зберігаються літальні апарати інопланетян, — свідок

Троє колишніх військових під час слухань у Конгресі США зробили кілька гучних заяв з приводу НЛО.

Колишній офіцер американської розвідки 26 липня під час слухань у Конгресі США з приводу фактів появи НЛО, припустив, що уряд США вбивав людей з метою зберегти існування позаземних технологій, пише Daily Mail.

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У середу, 26 липня, у Конгресі США відбулося спеціальне слухання, присвячене НЛО, на якому колишній співробітник американської розвідки Девід Груш, і двоє колишніх військових Раян Грейвс і Девід Фревор давали свідчення під присягою.

Депутата Палати представників Конгресу Тім Берчетт назвав ці слухання історичними, адже свідчення свідків можуть стати важливим моментом у розкритті найбільшої таємниці в історії.

Слухання було проведено з метою чинити тиск на уряд США, щоб він надав більше даних про факти існування НЛО, або, як їх зараз прийнято називати, непізнаних повітряних явищ. Це перший випадок, коли троє свідків заявили під присягою, що вони дійсно стикалися з НЛО.

У середу, 26 липня, у Конгресі США відбулося спеціальне слухання, присвячене НЛО, на якому колишній співробітник американської розвідки Девід Груш і двоє колишніх військових Раян Грейвс і Девід Фревор давали свідчення під присягою... Фото: Daily Mail

Наприклад, Грейвс, колишній військовий пілот, заявив про те, що він і його колеги мали досвід зустрічі з НЛО. Один із таких випадків стався 2014 року, коли пілоти під час навчального польоту спостерігали появу в повітрі темно-сірого або чорного об'єкта всередині прозорої сфери діаметром приблизно 5 метрів.

Водночас Груш заявив про те, що уряд США приховує існування на зберіганні цілих або частково цілих позаземних літальних апаратів.

"Під час виконання моїх офіційних обов'язків мені повідомили про багаторічну програму відновлення НЛО, але мені відмовили в доступі до додаткової інформації", — заявив Груш.

Груш заявив про те, що уряд США приховує існування на зберіганні цілих або частково цілих позаземних літальних апаратів Фото: Forbes

Груш також стверджував, що кілька співробітників розвідки, які заслуговують на довіру, повідомили йому, що уряд США виявив позаземні літальні апарати, усередині яких перебували біологічні істоти.

Колишній співробітник розвідки також заявив про те, що він знає, де зберігаються позаземні літальні апарати, але уряд давно організував кампанію, яка вводить громадськість в оману з приводу НЛО.

Уряд США виявив позаземні літальні апарати, всередині яких перебували біологічні істоти, — стверджує Груш Фото: Daily Mail

Також Груш заявив про те, що він знає про кількох колег, яких фізично усунули через те, що вони мали доступ до позаземних технологій, щоб зберегти все в секреті.

Фревор, колишній військових пілот США, також повідомив конгресменам про те, що він і його колеги стали свідками появи НЛО, зокрема, це сталося ще 2004 року. ВІН описав цей літаючий об'єкт, як "абсолютно білий, гладкий і без вікон з двома маленькими об'єктами, що виходять знизу".

"Я не фанат НЛО. Але я вам скажу, що те, що ми бачили, такого раніше ми ніколи не бачили. Це просто неймовірна технологія. На Землі немає нічого такого, що могло б спуститися з космосу, а потім повернутися назад. Ми спостерігали за об'єктом, який спустився з величезною швидкістю до океану, де на нього здається чекав інший такий самий об'єкт. Він рухався втричі швидше, ніж наші літаки", — сказав Фревор.

Усі три свідки погодилися з тим, що НЛО збирають розвідувальну інформацію, досліджують наші можливості і заявили, що вони потенційно становлять загрозу існуванню США. Кожен із трьох свідків погодився з тим, що якщо НЛО виявиться ворожим об'єктом, то захиститися від них неможливо.

Фокус уже писав про те, що згідно з розсекреченими документами ЦРУ, 1955 року троє американців у СРСР бачили "літаючі тарілки", які переміщалися з величезною швидкістю.