Убивство Кеннеді та НЛО. Розсекречені документи ЦРУ: в СРСР бачили "літаючі тарілки"

Такому повороту подій міг би позаздрити агент Малдер із популярного серіалу "Цілком таємно".

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Нещодавно в США було розсекречено нові документи ЦРУ, які стосуються розслідування вбивства президента США Джона Кеннеді в 1963 році. Згідно з цими документами, троє американців, які подорожували Радянським Союзом 1955 року, стали свідками появи двох непізнаних літаючих об'єктів, що за формою нагадують диски, пише Daily Mail .

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Національне управління архівів і документації США оприлюднило понад 1100 засекречених раніше документів ЦРУ, які стосуються розслідування вбивства Джона Кеннеді. Серед цих документів було виявлено телеграму, надіслану до США 1955 року, в якій сказано, що троє американських спостерігачів бачили в СРСР одразу два НЛО.

Серед цих трьох американців був співробітник ЦРУ, який нібито стежив за Лі Гарві Освальдом, визнаним вбивцею Кеннеді. Двоє інших були американським сенатором, який пізніше брав участь у розслідуванні вбивства президента США, і американським військовим. Невідомо, що вони робили в СРСР 5 жовтня 1955 року, але відомо, що під час подорожі в поїзді вони стали свідками дуже незвичайного явища.

Згідно з телеграмою, отруєною цими трьома американцями до США вже з Праги, Чехія, вони бачили недалеко від поїзда два круглі незвичні літальні апарати, що нагадують літаючу тарілку, які злітали майже вертикально.

Троє американців, які подорожували Радянським Союзом 1955 року, стали свідками появи двох непізнаних літаючих об'єктів, що за формою нагадували диски Фото: Express

За повідомленнями очевидців, обидва НЛО відносно повільно піднялися на висоту приблизно 2 км, а потім вони різко набрали швидкість, дуже швидко полетіли горизонтально над поїздом і незабаром зникли.

При цьому в документі сказано, що обидва невідомі літаючі диски швидко оберталися і при цьому випускали щось схоже на іскри і полум'я. Американці вказали на той факт, що радянські працівники поїзда дуже сильно розхвилювалися і закрили всі штори на вікнах.

У розсекречених документах ідеться про те, що американські спостерігачі твердо впевнені в тому, що цей тип літальних апаратів їм невідомий і це точно непізнані дископодібні літальні апарати.

Також стало відомо, що інформація про цю подію потрапила до деяких американських ЗМІ 1955 року, але коментувати її учасники події відмовилися через те, що "відповідні агенції" не вважають за доцільне надати цьому питанню розголосу.

Нагадуємо, що вчені виявили можливі уламки НЛО на Марсі. Походження цього об'єкта поки не можуть пояснити, але він може бути залишками космічного корабля інопланетян, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав, що в Білому домі заявили про те, що НЛО заважають підготовці військових пілотів США. Згідно із заявою, уряд США хоче "докопатися до суті" таємниці НЛО.