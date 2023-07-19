Законна проблема. НЛО заважають тренуванням американських військових пілотів, заявили в Білому домі

Джон Кірбі, заявив, що уряд США хоче "докопатися до суті" таємниці НЛО.

Related video

Під час чергового спілкування з журналістами координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що НЛО впливають на підготовку американських військових пілотів. Він також сказав, що питання, пов'язані з НЛО, які залишилися без відповіді, тепер слід розглядати як "законну проблему", пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На брифінгу в Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про появу НЛО, заявив про те, що військові пілоти під час своїх тренувальних польотів бачать у повітрі деякі явища і не завжди можуть зрозуміти, що це таке. У цьому випадку такі явища можуть вплинути на здатність пілотів удосконалювати свої навички.

Також Кірбі наголосив, що Пентагон серйозно ставиться до проблеми НЛО, але він відмовився коментувати заяви деяких викривачів, зокрема колишнього співробітника Пентагону Девіда Груша. Заяви колишнього офіцера розвідки призвели до того, що на 26 липня заплановано відкриття слухання в Конгресі з цього приводу.

Як уже писав Фокус, Груш вважає, що уряд США приховує існування секретної програми з вивчення НЛО і свідоцтва про космічні кораблі інопланетян, які зазнали катастрофи, і знайдених у них істот.

Також Фокус писав про те, що один з конгресменів США також заявив про те, що він бачив переконливі докази існування інопланетян і їхніх космічних кораблів.

Джона Кірбі, заявив, що уряд США хоче "докопатися до суті" таємниці НЛО Фото: National Geographic

За словами Кірбі, Пентагон хоче краще зрозуміти, що відбувається в повітряному просторі країни, де проходить навчання пілотів. ВІН нагадав про те, що для вивчення та аналізу всіх відомих фактів спостереження за НЛО було створено спеціальний відділ у Пентагоні. Цей відділ, нагадуємо, називається Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах і в офіційних повідомленнях співробітники цієї організації використовують не термін НЛО, а термін непізнані повітряні або аномальні явища.

"Ми б не створили в Пентагоні організацію для аналізу повідомлень про ці явища, якби ми не ставилися до цього серйозно", — заявив Кірбі.

Кірбі також додав, що ні він, ні Білий дім, ні Пентагон не дійшли до якихось однозначних висновків щодо цих явищ, тобто щодо того, що вони собою являють насправді.

"Ми не можемо сказати, чим вони є або чим вони не є. Наші пілоти щось бачать. І це вплинуло на деякі з тренувальних польотів. Ми хочемо докопатися до суті. Ми хочемо краще зрозуміти це", — сказав Кірбі.

Як уже писав Фокус, наприкінці травня представники Пентагону і NASA повідомили про те, що більшість НЛО насправді мають земне походження, хоча деякі з цих явищ поки що пояснити не вдалося.

Також Фокус писав про шість відомих фотографій НЛО, які досі залишаються загадкою і не достеменно не відомо, чи зображені на них інопланетні кораблі, чи щось інше.