Секрети Червоної планети. Найбільший вулкан у Сонячній системі в минулому був іншим об'єктом (фото)

Коли на Марсі ще існували моря, то нині згаслий вулкан був схожий на деякі земні ділянки суші.

Гора Олімп на Марсі є згаслим вулканом і це найбільший вулкан у Сонячній системі, також це найвища гора з усіх, які можна знайти на планетах нашої зоряної системи. Висота гори становить 25 км, а за займаною територією на поверхні Червоної планети її можна порівняти з територією Польщі (площа цієї країни — 322,5 тисяч кв.км). Але є одна дивна особливість у цього вулкана — він майже не має пологих схилів. На висоті приблизно 6 км на величезній частині гори починається крутий обрив. Чому так сталося довгий час залишається загадкою, але автори нового дослідження, опублікованого у виданні Earth and Planetary Science Letters, вважають, що знають відповідь, пише ScienceAlert.

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Нині Марс є сухою і пустельною планетою, і будь-яка вода тут знаходиться під поверхнею у вигляді льоду. Але останніми роками вчені знаходять дедалі більше доказів того, що на Червоній планеті мільярди років тому вода в рідкому вигляді перебувала на поверхні, і тут були океани та моря.

Гора Олімп на Марсі — найвища гора і найбільший вулкан у Сонячній системі Фото: ESA

Маючи цю інформацію, вчені вирішили вивчити подібні вулкани тільки на Землі, які являють собою вулканічні острови. Вони виявили, що схили цих островів дуже схожі на ті, які має гора Олімп на Марсі. Такі обриви з'явилися внаслідок стікання лави та її зустрічі з водою.

Таким чином учені дійшли висновку, що в далекому минулому гора Олімп на Марсі також була вулканічним островом, який оточував океан із рідкої води. Автори дослідження вважають, що якраз на висоті в 6 км лава стікала в рідку воду й утворився такий крутий обрив. Але це сталося ще тоді, коли вулкан був активним. Як показує дослідження, океан міг існувати на Марсі й оточувати гору Олімп приблизно 3-3,7 млрд років тому.

Учені вважають, що згаслий вулкан Олімп на Марсі був колись вулканічним островом, оточеним океаном із рідкої води Фото: хромосома

Учені виявили схожі особливості поверхні ще на одному згаслому вулкані на Червоній планеті, який називається гора Альба. Вона розташована на відстані в 1500 км від гори Олімп і, хоча її висота приблизно 7 км, за площею це найбільший вулкан на Марсі. Територія цієї гори порівнянна з площею США (площа цієї країни 9,8 млн кв.км).

Учені вважають, що в минулому на Марсі був дуже величезний океан, який мільярди років тому зник. Нове дослідження пропонує новий шлях для вивчення історії та еволюції Червоної планети, кажуть учені.

Дослідники вважають, що потрібно обов'язково відправити космічний апарат до гори Олімп, який зміг би взяти тут зразки породи. Їхній аналіз міг би підтвердити нову теорію.

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