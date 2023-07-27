Не любили сушу і море: вчені знайшли рештки стародавніх черепах, які вели цікавий спосіб життя

Дослідники зазначають, що знайти настільки добре збережений зразок стародавнього виду — велика удача. Останки проливають світло на екологію цього виду.

По всьому світу розкидані кілька надзвичайно важливих місць скам'янілостей, де вчені виявили безліч викопних зразків. Усі вони допомогли дослідникам отримати всі види інформації про те, як ті чи інші істоти блукали сушею або борознили стародавні моря Землі, пише IFLScience.

Тепер у Німеччині було виявлено новий екземпляр стародавнього виду черепах, який напрочуд добре зберігся. Знайдені скам'янілості дозволили вченим зрозуміти, як представники цього виду жили багато років тому.

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Зразок виявили недалеко від Пайнтена на південному сході Німеччини, який належить виду Solnhofia parsonsi з формації Торлейт у Пейнтені, що зберігається в Музеї динозаврів Альтмюльталь. Зазначимо, що цей район також відомий як Франківський Альб і містить безліч морських осадових порід нижньої та верхньої кори.

Дослідники почали пошукові роботи у цьому районі близько двох десятків років тому і вже виявили велику кількість зразків у різних таксономічних групах. Вивчення знайдених тут зразків змусило вчених припустити, що колись цей район був пов'язаний з відкритим морем.

Скам'янілість допомогла команді зрозуміти, в якому середовищі жила черепаха Фото: Augustin et al., 2023, PLOS ONE

Автори дослідження зазначають, що знайдений зразок напрочуд добре зберігся: видно повний череп і скелет. Однак розглянути його можна лише зверху вниз. Пізніше дослідники порівняли зразок з іншими раніше відомими скам'янілостями того самого виду — склавши докупи всі дані, вчені змогли пролити світло на поведінку цих древніх черепах.

Дослідники вважають, що будова лап черепах вказує на те, що вони не вели повністю пелагічний спосіб життя, але й не проводили багато часу у відкритому морі. Простими словами, цей стародавній вид не особливо любив сушу й океан, а вважав за краще вести прибережний спосіб життя, проводячи час і там, і там. На це вказує форма лап черепах, а також різниця у довжині хвоста.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що черепахи й черв'яки вміють розмовляти.