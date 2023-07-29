П'ять премій Дарвіна людству. Найдивніші та найнебезпечніші медичні практики в історії

Наша історія таїть жахливий світ стародавніх медичних практик — від лежання всередині мертвого кита до вдихання кишкових газів.

У комфортних умовах сучасної епохи технологій і науки легко прийняти як належне передові медичні методи і знання, якими ми сьогодні володіємо. Але якщо зазирнути в минуле, то можна виявити цілий світ дивовижних методів лікування і засобів, які для наших днів можуть здатися абсурдними, пише ScienceAlert.

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Людська уява не знає меж і у цього явища є дві сторони однієї медалі. Люди раз по раз творять історію, знаходячи ліки від, здавалося б, найнебезпечніших і невиліковних захворювань, рятуючи сотні мільйонів життів. Однак протягом усього нашого існування, ми часом боремося не тільки зі згубними для нас впливами довкілля, а й, часом, із самою логікою і здоровим глуздом. Як і в першому випадку, найчастіше ми виходимо переможцями в цій сутичці, залишаючи майбутні покоління бити себе по обличчю і рвати волосся на голові, намагаючись зрозуміти, яким дивом наш вид досі існує, після всіх наших витівок. Отже, пропонуємо вашій увазі подорож п'ятьма найнезвичнішими, найбезрозсуднішими і найнебезпечнішими медичними практиками історії:

Повітря, просочене проблемами

У страшні часи Великої лондонської чуми 1660-х років відчай призвів до появи унікальних підходів до "збереження" здоров'я. Переважала теорія, що чума поширюється через смертоносні випаровування повітря, а що може бути кращим для боротьби з цим, ніж продукт нашого шлунка, який настільки ж погано пахне? У результаті деякі місцеві жителі стали зберігати свої власні гази в банках для швидкого нюхання з метою обережності. Ця незвичайна практика відображала радше паніку того часу, ніж здоровий медичний глузд.

Кров із молоком

Ілюстрація переливання молока від ягняти до людини Фото: Wikipedia

Наприкінці 1800-х років, до того, як стали відомі групи крові, переливання крові було ризикованою справою. Близько половини реципієнтів закінчували життя передчасно. Здавалося б, логічна альтернатива це? Її не буде, тому давайте забудемо про слово "логіка" в цьому питанні й уявимо переможця — молоко. Так, усе саме так, вважалося, що молоко, отримане від корів, кіз чи людей, є більш безпечним способом отримання білих кров'яних тілець. На жаль, і на подив зовсім нікого, переливання молока в організм людини, якій потрібне зовсім не воно, часто призводило до летальних наслідків, і ця ідея незабаром втратила популярність.

Здоров'я і сила фараонів

Зайди ви в середньовічну європейську аптеку, і ви, можливо, виявили б на її полицях порошок, що містить подрібнену єгипетську мумію. Все правильно — Єгипет, середньовічна Європа, подрібнений труп фараона. Застосовуване для лікування різних захворювань — від ран до депресії, "лікування" муміями було всього лише помилковим розумінням стародавніх текстів. Насправді вважалося, що лікувальними властивостями володіє бітум, який використовується під час муміфікації, а не самі мумії. Ось так, через крихітну помилку інтерпретації, тисячі людей вдихали, втирали, розводили і випивали трупний порошок, сподіваючись повернути своє здоров'я протягом багатьох років. На щастя, для всіх нас, це своєрідне захоплення зійшло нанівець до XVI століття.

Цілющий сон усередині мертвого кита

На зламі XIX століття в одному з готелів Австралії було запропоновано новий метод лікування хворих на ревматоїдний артрит. Пацієнти підпливали до мертвого кита і годинами лежали всередині його туші. Походження цього незвичайного засобу ще більш дивне: п'яний чоловік заявив, що після зустрічі з китом, який розкладався, він протверезів і вилікувався від ревматизму. Попри дивне походження цього засобу, його приклад наслідували й інші, щоправда, невідомо, як довго.

Всесильна і цілюща римська капуста

У Стародавньому Римі звичайна капуста вважалася диво-овочем. Такі вчені, як Пліній Старший і Марк Катон, співали їй дифірамби: від поліпшення травлення до використання як проносного засобу. Одним із найнезвичайніших способів застосування, втім, було вливання теплого капустяного соку у вуха для лікування приглухуватості. Хоча наукове обґрунтування цих тверджень сумнівне, захоплення римлян капустою свідчить про доволі "творчий" підхід наших предків.

Через п'ять кіл Пекла

Нікого не здивує те, що п'ять цих, з дозволу сказати, "медичних" практик — це лише вершина айсберга, переповненого випадками, коли людство, несамовито й сліпо вірячи в магічні властивості будь-чого, намагалося звести себе в могилу. Однак, не було б лиха без добра. Ці дивні, а іноді й тривожні практики дають змогу поглянути на еволюцію медичних знань. Вони слугують нагадуванням про те, як далеко ми просунулися, і являють собою інтригуюче вікно у світ, де відчай і нерозуміння часто визначали рішення щодо здоров'я. Цінуючи наші сучасні медичні зручності, ми повинні також визнати новаторські, хоча й помилкові, зусилля тих, хто жив і виживав до нас.

Раніше Фокус писав про стародавні джерела сучасної медицини. У Стародавній Греції "медицина" включала в себе жертвопринесення і молитви, але все змінилося з появою Гіппократа і його методів лікування.

Також Фокус писав про лікувальні мікроби наших предків. Вони вживали ферментовані продукти та напої, що містять корисні бактерії — пробіотики. Однак не розуміли, чому ті настільки корисні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.