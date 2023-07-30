У Сонячній системі була ще одна планета, але зараз вона має інший вигляд: що виявили вчені (фото)

Астрономи вважають, що на краю Сонячної системи не до кінця сформувалася планета, яку з невідомих причин розірвало на частини.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal Letters, знаменитий астероїд Рюгу колись був частиною планетезималя. Це початкові основи всіх кам'янистих планет Сонячної системи, з яких вони утворилися мільярди років тому, пише ScienceAlert.

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Під час чергового дослідження зразків породи з астероїда Рюгу, вчені дійшли висновку, що в далекому минулому він не був звичайним астероїдом, а був частиною планети, яка формується на краю Сонячної системи. На це вказує хімічний склад частини зібраних з астероїда зразків породи.

З одного боку, астероїд Рюгу являє собою типовий космічний камінь, багатий вуглецем і водою. Таких каменів можна знайти дуже багато в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але Рюгу знаходиться не в цьому поясі, а обертається навколо Сонця недалеко від Землі. Це означає, що якась руйнівна подія викинула його з поясу астероїдів.

Поверхня астероїда Рюгу Фото: JAXA

Завдяки попереднім аналізам доставлених ще 2020 року апаратом "Хаябуса-2" на Землю образів породи з астероїда Рюгу, вчені з'ясували, що це не цілісний космічний камінь. Виявилося, що Рюгу є скупченням дрібних каменів, яких разом утримує гравітація.

Нове дослідження зразків, доставлених з 900-метрового астероїда, показало, що частина його матеріалу схожа на речовини, з яких складаються об'єкти в зовнішній Сонячній системі. Наприклад, деякі органічні речовини відповідають тим, які виявлені в кометах.

Астероїд Рюгу Фото: JAXA

Під час нового дослідження вчені ще ретельніше вивчили зерна породи, багатої на олівін, піроксен і аморфні силікати. Ці породи були найменш змінені водою, якою багатий астероїд. Результати команди показали, що хімічний склад астероїда Рюгу схожий на склад деяких астероїдів, які точно перемістилися ближче до Сонця з далеких регіонів нашої зоряної системи.

Зразки гірської породи з астероїда Рюгу Фото: JAXA

Також учені припустили, що, найімовірніше, Рюгу в далекому минулому був частиною планети, що не відбулася, або планетезималя — основного будівельного блоку для кам'янистих планет. І ця планета почала своє формування в зовнішніх регіонах Сонячної системи, але якась подія вплинула на цей процес і початкова планета була розірвана на частини. Однією з таких частин якраз і був астероїд Рюгу, який потрапив спочатку до головного поясу астероїдів, де з ним також відбулися зміни.

Астрономи вважають, що такі астроїди як Рюгу приховують у собі інформацію про те, як саме формувалися планети на зорі існування Сонячної системи.

Нагадуємо, що нещодавно відбувся випуск першої 3D-карти поверхні астероїда Бенну. До створення цієї карти причетний астрофізик, який є гітаристом знаменитої рок-групи, як уже писав Фокус.

З огляду на величезний розмір астероїда Рюгу і те, що він літає відносно недалеко від Землі, робить його потенційно небезпечним для нас астероїдом. Фокус уже писав про те, що трапиться на планеті, якщо Рюгу все ж вріжеться в Землю.