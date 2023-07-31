Неймовірна любов матері. Таємничі істоти годують дітей своєю плоттю, щоб вони стали сильнішими

Цециліанські матері відрощують спеціальний шар шкіри, який дитинчата можуть пожирати молочними зубами в процесі дорослішання.

Цецилії — дивні й вельми загадкові істоти, схожі на величезних черв'яків або крихітних змій, але насправді вони є безногими амфібіями, менш відомими родичами жаб і саламандр. Ці істоти ведуть вельми потайний спосіб життя і, як правило, ховаються від людських очей у ґрунті або річищах струмків, пише Science Alert.

У новому дослідженні вченим уперше вдалося вивчити мікробіом черв'ягів і вони виявили дещо цікаве. За словами старшого автора дослідження, куратора герпетології в Музеї Флориди Девіда Блекбері, вони з колегами виявили, що цециліанські матері спеціально відрощують жировий шар шкіри, щоб їхні діти могли відривати й пожирати його за допомогою своїх молочних зубів. Дослідники вважають, що цей жировий шар служить не тільки джерелом харчування, але також є стартовим набором для формування власного мікробіома дитинчат.

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Дослідники зазначають, те небагато, що сьогодні дослідникам відомо про черв'ягів, викликає ще більшу цікавість. Виявляється, ці таємничі істоти можуть бути вельми люблячими батьками, особливо у розрізі земноводних. Однак виявилося, що лише деякі види цецилій годують своє потомство шкірною їжею — лише ті, що мають унікальні пристосовані молочні зуби, які й дають їм змогу відривати та поглинати плоть.

Не секрет, що багато тварин так чи інакше передають наступному поколінню мікробіоми через батьківське піклування — проте нове дослідження є першим прямим доказом, що це відбувається й у земноводних.

Попри те, що черв'яги вельми загадкові, їхні батьківські навички роблять їх кращими об'єктами для вивчення цього явища, ніж будь-які інші більш відомі амфібії. Річ у тім, що попередні дослідження мікробіома амфібій насправді дали занадто мало результатів. Це пов'язано з тим, що далеко не всі види жаб і саламандр проявляють свою батьківську турботу, крім відкладання яєць.

Водночас дитинчата черв'ягів насправді отримують значну турботу від своїх матерів. Науковці виявили, що навіть по завершенню періоду шкірного вигодовування мати та її діти часто залишаються разом.

Цецилії Congo caecilians Фото: Florida Museum

За словами герпетолога з Університету Флориди Марселя Талла Куете, коли вченим вдається знайти яйця, вони завжди знаходять і матір. Дослідники зазначають, що їм ще не доводилося виявити підлітка без нагляду матері.

Під час дослідження вчені вивчили види Congo caecilian, Herpele squalostoma, що мешкають у Центральній Африці та виявляють материнську турботу. Вчені зібрали зразки шкіри та кишок кількох черв'ягів: 14 молодих особин і 15 дорослих. Далі вони секвенували бактерії, що живуть у зразках, а також бактеріальні колонії, які перебували в навколишньому середовищі.

Результати дослідження свідчать про те, що бактерії з навколишнього середовища були найменш важливим джерелом для молодих цецилій. Водночас учені виявили, що мікробіоми шкіри та кишківника підлітків були принаймні частково схожі з материнськими.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть пролити світло на і без того загадкове життя черв'ягів і це може відігравати важливу роль для розширення нашого розуміння біології цього виду, а також його біологічної ролі.

Раніше Фокус піал про те, що вчені виявили, що черепахи й черв'яги вміють розмовляти.