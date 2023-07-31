Метаморфози еволюції: що насправді важливіше — руки чи ноги

Важливість тих чи інших кінцівок залежить від того, в якому середовищі мешкає вид і взагалі про який саме вид ідеться.

І в людини, і в багатьох тварин є чотири кінцівки — верхні та нижні, або ж передні та задні. Тобто по суті у тварин також є свої руки і ноги. Але який вид кінцівок важливіший? За словами вчених, щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти, про який саме вид живих істот ідеться, пише Live Science.

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За словами Джона Хатчінсона з Королівського ветеринарного коледжу, Лондон, Велика Британія, всі тварини живуть у різному середовищі існування, і еволюція створила певні закономірності, які допомагають зрозуміти, який із видів кінцівок важливіший.

Якщо говорити про людей, то для ходьби людина використовує дві нижні кінцівки, тобто ноги. Нам не потрібні чотири ноги, щоб переміщатися, а вже тим більше для цього нам не потрібні руки. У результаті еволюції вийшло так, що для людини все ж таки важливішими є якраз ноги, адже без рук люди все ж таки можуть вижити, а без ніг, якщо немає допоміжних пристосувань, — ні.

Для людини все-таки важливіші якраз ноги, адже без рук люди все ж можуть вижити Фото: Live Science

За словами Метью Равоси з Університету Джона Гопкінса, США, у людей ноги сильніші, більші за розміром і витриваліші за руки, тому однозначно серед живих істот людина належить до категорії "ноги важливіші".

Але найяскравішим представником цієї своєрідної категорії серед усіх тварин, що жили коли-небудь на Землі, був тиранозавр. За загальної довжини тіла приблизно в 13,5 метрів, довжина передніх лап цього хижого динозавра становила всього 90 см. Це все одно, що в людини зростом у 1,8 метра будуть руки завдовжки майже 13 см.

За словами Хатчінсона, найперші тиранозаври мали більш довгі передні кінцівки, як і у багатьох хижаків сотні мільйонів років тому. Але потім під час еволюції ці лапи зменшилися в розмірах і головну роль почали відігравати задні кінцівки та, звісно ж, масивна голова з величезною щелепою, сповненою гострих зубів. Вчений вважає, що зменшення передніх лап дало змогу тиранозаврам еволюціонувати і придбати величезну голову, щоб можна було легко схопити здобич своїми величезними зубами.

За загальної довжини тіла приблизно 13,5 метрів, довжина передніх лап тиранозавра становила лише 90 см. Фото: Smithsonian Institution

Водночас, за словами Равоси, для птахів їхні "руки", тобто крила, набагато важливіші, ніж лапи. По суті, крила є модифікованими передніми кінцівками, щоб птахи могли літати. І часто крила є найбільшою частиною тіла здатних літати птахів.

Наприклад, такий птах, як мандрівний альбатрос, за довжини тіла, від кінчика дзьоба до хвоста, в 1,3 метра, має розмах крил у 3,3 метра. Тому будь-яке серйозне пошкодження крил веде до неминучої загибелі птаха. Тому їх можна віднести до категорії "руки, тобто крила важливіші".

Звичайно ж на Землі є види живих істот, про яких не можна сказати, що якийсь вид кінцівок важливіший, тому що їх у них немає. Ті ж змії або вугри за відсутності кінцівок можуть відмінно переміщатися у своєму середовищі існування й успішно ловити здобич. Будь-який подібний придаток їм би тільки заважав, але еволюція подбала про це, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, нещодавнє відкриття вчених може змінити уявлення про еволюцію риб, зокрема акул. Дослідники з'ясували, що один з найбільших видів акул на Землі насправді не холоднокровний.