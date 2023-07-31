Лікувальні трактори Перкінса: чому лікарі думали, що ці металеві стрижні можуть вилікувати все

В історії медицини існує безліч необґрунтованих тверджень та екстравагантних концепцій. Часто можна почути про шарлатанів, які маскуються під медичних експертів, продаючи сумнівні ліки, однак бувають випадки, коли справжні медики щиро вірять в ефективність своїх методів лікування.

У 1796 році лікар з Коннектикуту, на ім'я Еліша Перкінс, винайшов особливий пристрій, відомий як "металеві трактори Перкінса". Ці інструменти, виготовлені у вигляді двох видовжених металевих стрижнів у формі краплі, один з яких зроблений із заліза, а інший — з латуні, мали чудодійну цілющу силу, пише IFLScience.

За словами Перкінса, простий дотик цих так званих тракторів до шкіри потенційно може вилікувати цілу низку хвороб, починаючи від запалення та епілепсії і закінчуючи ревматизмом.

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Вони продавалися парою за 25 континентальних доларів у США та 5 гіней у Британії, були доступними для всіх, і для їхнього використання не потрібно було мати жодної медичної кваліфікації. Потрібно було лише прикласти трактори до ураженої ділянки, що робило їх ще привабливішими як проста панацея від усіх хвороб.

Свої медичні знання Еліша Перкінс успадкував від батька, Джозефа Перкінса, випускника Єльського коледжу, який заснував медичну практику в Норвічі, штат Коннектикут.

Попрацювавши асистентом батька, Еліша переїхав до Плейнфілда, штат Коннектикут, де відкрив власну практику і навіть заснував медичну академію. Його медична кар'єра здавалася успішною, поки "відкриття" тракторів не принесло йому славу відомого шарлатана.

Ідея тракторів виникла у Перкінса під час хірургічної операції, коли він помітив, що м'язи скорочуються під час контакту з металевим інструментом. Він експериментував з різними матеріалами, але тільки металеві предмети викликали цю дивовижну реакцію. Приблизно в той самий час він помітив, що пацієнти відчували менший біль, коли їхні ясна розрізали металевим ножем перед видаленням зуба, а також коли він прикладав металеві інструменти до запалених пухлин перед операцією.

Емпіричним методом Перкінс випробував різні метали і врешті-решт зупинився на комбінації латунних і залізних стрижнів для своїх тракторів.

Металеві трактори Перкінса Фото: Geni via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Хоча трактори спочатку зіткнулися зі скептицизмом і ворожістю з боку деяких кіл, особливо серед тих, хто вже насторожено ставився до тверджень прихильників тваринного магнетизму, вони здобули величезну популярність в Америці та Європі.

У 1796 році Перкінс та його син вирушили в рекламний тур і опублікували брошури, в яких вихваляли відкриття та ефективність тракторів. Схвальні відгуки авторитетних лікарів і громадських діячів, включаючи схвалення Джорджа Вашингтона, який нібито придбав пару тракторів для своєї сім'ї, підсилили довіру до них. Успіх був настільки великим, що трактори стали своєрідною формою валюти, яку використовували для обміну на нерухомість, коней і карети.

А проте скептицизм не зник. У 1797 році Медичне товариство Коннектикуту виключило Перкінса як шарлатана, тоді як інші намагалися зрозуміти механізми, що лежать в основі роботи тракторів.

Експерименти проводили з використанням металевих інструментів і магнітів, які давали схожі результати. У 1800 році англійський лікар Джон Хейгарт протестував "фіктивні трактори", використовуючи два дерев'яні стрижні, замасковані під метал, і отримав ті ж самі результати. Він дійшов висновку, що "весь ефект, безсумнівно, залежить від враження, яке можна справити на уяву пацієнта".

У наш час цей експеримент визнали одним із найперших проявів ефекту плацебо. Лікарі проводили різні тести, щоб розвінчати популярність тракторів, і виявили, що все, що завгодно, може давати подібні результати, якщо пацієнт вірить, що використовує справжні трактори Перкінса.

А проте вони залишалися комерційно життєздатними ще деякий час після смерті Еліши Перкінса в 1799 році.

Називати Перкінса просто шарлатаном було б надто спрощено: він щиро вірив у терапевтичний потенціал своїх ідей, і багато його колег-медиків поділяли його ентузіазм.

Історія про Перкінса та його трактори слугує свідченням здатності медичних ідей розвивати власну міфологію, оскільки історія переповнена уявленнями, які здаються надто гарними, щоб бути правдою, доки їхня хибність не буде викрита.

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