Давня традиція. Китай відправив живий вантаж на орбітальну станцію "Тяньгун": що з ним робитимуть

Подібні експерименти в космосі китайці проводять, починаючи з 80-х років минулого століття.

Згідно з повідомленням Китайського космічного агентства з пілотованих польотів, на космічну станцію "Тяньгун" було відправлено понад 100 насінин рослин і 13 видів мікроорганізмів. Астронавти вивчатимуть те, як космічне випромінювання впливає на рослини та інші живі організми, пише Space.

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За фактом, цей живий вантаж уже майже 2 місяці перебуває на китайській космічній станції, але про це стало відомо тільки зараз. Як повідомили китайські офіційні особи ще 30 травня цього року разом із новими астронавтами на борту космічного корабля "Шеньчжоу-16" на станцію "Тяньгун" прибули насіння рослин і кілька видів мікроорганізмів.

Зокрема, стало відомо, що на борту станції наразі перебувають 136 насінин 47 видів сільськогосподарських культур і солестійких рослин, а також 76 видів лісових рослин, трав, квітів і лікарських рослин. Щодо мікроорганізмів, то в космос було доставлено 13 видів грибів, мохів та інших подібних живих істот.

Мета чергового експерименту в космосі полягає в тому, щоб визначити, який вплив має космічне випромінювання на насіння рослин, а також на мікроорганізми. Ці дослідження необхідні для селекції, в рамках якої можна створити потенційно корисні генетичні мутації у цих видів рослин. Таким чином можна підвищити врожайність, а також стійкість до несприятливих умов на Землі та деяких хвороб.

Китайська космічна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

Подібною космічною селекцією Китай займається протягом десятиліть, починаючи з 80-х років минулого століття. Раніше для цього використовували спеціальні космічні кораблі. До речі, подібні дослідження проводять астронавти і на борту Міжнародної космічної станції.

Тепер для проведення таких експериментів у Китаю є власна космічна станція "Тяньгун", будівництво якої завершилося восени минулого року. Астронавти, які доставили живий вантаж на орбіту, стали вже п'ятим екіпажем, який побував на орбітальній станції за весь час її існування.

Насправді ця станція, що складається з трьох сегментів, починалася як один модуль, і ще 2021 року три місяці в ньому провів перший екіпаж із трьох китайських астронавтів, як уже писав Фокус.

У червні цього року Китайське космічне агентство з пілотованих польотів надало унікальні кадри, зняті зовні космічної станції. Завдяки їм можна отримати деяке уявлення про те, який вигляд має поки що єдиний конкурент Міжнародної космічної станції, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в Китаї побудували найбільший у світі радіотелескоп, призначений для вивчення Сонця. І зовсім недавно він почав свою роботу в тестовому режимі.