Китай почав пробну експлуатацію найбільшого у світі сонячного радіотелескопа (фото)

Радіотелескоп складається з 313 антен-тарілок, розташованих по колу, діаметр якого становить 3,14 км. Обсерваторія стежитиме за активністю Сонця.

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У листопаді минулого року завершилося будівництво найбільшого у світі сонячного радіотелескопа, який створили китайські вчені. Через більш ніж півроку постійних тестів його працездатності почалася пробна експлуатація нової обсерваторії, яка призначена для спостережень за активністю Сонця, пише Space.

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Нову обсерваторію для спостереження за Сонцем і впливом нашої зірки на космічну погоду було побудовано на південному заході Китаю. Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) являє собою складну конструкцію у вигляді кола, яка складається з 313 антен-тарілок (діаметр кожної 6 м). Діаметр цього кола становить 3,14 км, тому на даний момент створена в Китаї обсерваторія є найбільшим радіотелескопом. У центрі кола розташована калібрувальна вежа заввишки 100 м.

Діаметр цього кола становить 3,14 км, тому наразі створена в Китаї обсерваторія є найбільшим радіотелескопом Фото: CCTV

Більш ніж півроку китайські вчені проводили тестування і налаштування обладнання, і результати показали, що радіотелескоп може з високою точністю стежити за активністю Сонця. Тому було ухвалено рішення почати пробну експлуатацію DSRT.

За допомогою великої кількості тарілок телескоп збирає електромагнітне випромінювання Сонця, а потім ці дані об'єднуються і за допомогою складних алгоритмів науковці можуть отримати картину того, що відбувається на нашій зірці.

Радіотелескоп складається з 313 антен-тарілок, розташованих по колу Фото: CCTV

За словами китайських учених, новий телескоп має в безперервному режимі проводити аналіз активності нашої зірки і стежити за появою сонячних спалахів і корональних викидів маси. Нагадуємо, що подібні виверження на Сонці призводять до появи геомагнітних бур на Землі. Тому вчені хочуть отримати більше інформації про ці явища.

Новий телескоп має в безперервному режимі проводити аналіз активності нашої зірки Фото: CCTV

Також стало відомо, що DSRT також буде використовуватися для вивчення пульсарів (особливого типу нейтронних зірок), а також для відстеження швидких радіоспалахів (дуже сильних викидів енергії, що приходять із далеких галактик).

Детальніше про будівництво телескопа DSRT і його можливості Фокус уже писав.

Нагадуємо, що Китай збирається запустити перший багаторазовий космічний корабель. У ньому одночасно зможуть перебувати 7 осіб, як уже писав Фокус.

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Також Фокус писав про те, що вчені показали за допомогою знімка далекої зірки, що станеться з нашим Сонцем через 5 млрд років.