Китай почав пробну експлуатацію найбільшого у світі сонячного радіотелескопа (фото)
Радіотелескоп складається з 313 антен-тарілок, розташованих по колу, діаметр якого становить 3,14 км. Обсерваторія стежитиме за активністю Сонця.
У листопаді минулого року завершилося будівництво найбільшого у світі сонячного радіотелескопа, який створили китайські вчені. Через більш ніж півроку постійних тестів його працездатності почалася пробна експлуатація нової обсерваторії, яка призначена для спостережень за активністю Сонця, пише Space.
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Нову обсерваторію для спостереження за Сонцем і впливом нашої зірки на космічну погоду було побудовано на південному заході Китаю. Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) являє собою складну конструкцію у вигляді кола, яка складається з 313 антен-тарілок (діаметр кожної 6 м). Діаметр цього кола становить 3,14 км, тому на даний момент створена в Китаї обсерваторія є найбільшим радіотелескопом. У центрі кола розташована калібрувальна вежа заввишки 100 м.
Більш ніж півроку китайські вчені проводили тестування і налаштування обладнання, і результати показали, що радіотелескоп може з високою точністю стежити за активністю Сонця. Тому було ухвалено рішення почати пробну експлуатацію DSRT.
За допомогою великої кількості тарілок телескоп збирає електромагнітне випромінювання Сонця, а потім ці дані об'єднуються і за допомогою складних алгоритмів науковці можуть отримати картину того, що відбувається на нашій зірці.
За словами китайських учених, новий телескоп має в безперервному режимі проводити аналіз активності нашої зірки і стежити за появою сонячних спалахів і корональних викидів маси. Нагадуємо, що подібні виверження на Сонці призводять до появи геомагнітних бур на Землі. Тому вчені хочуть отримати більше інформації про ці явища.
Також стало відомо, що DSRT також буде використовуватися для вивчення пульсарів (особливого типу нейтронних зірок), а також для відстеження швидких радіоспалахів (дуже сильних викидів енергії, що приходять із далеких галактик).
Детальніше про будівництво телескопа DSRT і його можливості Фокус уже писав.
Нагадуємо, що Китай збирається запустити перший багаторазовий космічний корабель. У ньому одночасно зможуть перебувати 7 осіб, як уже писав Фокус.
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