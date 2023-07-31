В'язень китайської гори. Вчені виявили абсолютно новий вид крихітних істот (фото)

Дослідники натрапили на дуже маленьких і кремезних тварин, які досягають завдовжки не більше 5 сантиметрів.

Вчені досліджували гору Нанкун у провінції Гуандун уздовж південного узбережжя Китаю, коли натрапили на щось маленьке, кремезне і вельми цікаве. Знахідка була виявлена під час одного з нічних польових досліджень, пише The Bellingham Herald.

Дослідники зібрали зразки й доставили їх у лабораторію. Пізніше крихітні жаби були піддані евтаназії й поміщені у розчин етанолу для подальшого вивчення. Вчені провели докладні вимірювання і провели молекулярний аналіз.

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Автори дослідження зазначають, що представники цього виду вирізнялися вельми мініатюрними розмірами: самці досягають близько 4 сантиметрів, а самки трохи більші — близько 5 сантиметрів. Крім того, вчені описали кілька особливостей, які відрізняли амфібій від інших видів: їхні привушні залози формою нагадували оливку і були зовнішніми залозами, розташованими поруч з обличчям. Також на пальцях самців спостерігалися білі плями.

Зразки були піддані евтаназії та зафіксовані в розчині етанолу для подальшого вивчення Фото: Vertebrate Zoology

Дослідники провели аналіз ДНК жаб і змогли підтвердити, що їм вдалося виявити раніше невідомий вид роду Bufo. Вченим відомо, що цей рід загалом налічує 24 види, 18 з яких зустрічають у Китаї.

Вчені назвали новий вид Exiguus, що в перекладі з латинської означає "маленький". Зазначається, що досі цей новий вид було виявлено тільки на горі Нанкун, що може вказувати на те, що представники цього виду мають досить невеликий ареал проживання.

Зразки були зібрані з гори в китайській провінції Гуандун Фото: Vertebrate Zoology

Автори дослідження зазначають, що їм ще багато чого належить дізнатися про звички розмноження цього виду, а тому вони продовжать дослідження. До слова, за даними Американського музею природної історії, сьогодні в усьому світі мешкає понад 6000 різних видів жаб.

Раніше Фокус писав про майстрів нестандартного маскування: відкрито новий вид жаб, які прикидаються пташиним послідом для виживання.