"Знахідка всього життя": чоловік, копаючи басейн, знайшов кістки дельфіна віком 8000 років (фото)

Пол Макдональд знайшов кілька старих пляшок і монет під час роботи в саду. Однак коли він копав яму для басейну, то натрапив на скелет тварини, якій було близько 8 тисяч років. Ця знахідка вразила навіть археологів.

У Шотландії 44-річний Пол Макдональд, який копав басейн у своєму саду, виявив кістки дельфіна віком 8 тисяч років. Археологи назвали знайдений скелет "знахідкою всього життя". Про це пише Daily Mail.

Чоловік виявив доісторичний скелет у своєму саду, поруч із будинком у Стерлінгу, де він зберігся в глині на глибині близько 80 см від рівня землі.

"Це просто запаморочливо. Ми купили будинок шість років тому, і я знайшов кілька старих пляшок і монет, але мені завжди хотілося знайти щось подібне", — розповів британець, який сам працює з кістками як медичний представник у галузі ортопедії.

Чоловік розповів, що завжди хотів знайти щось подібне Фото: Saltire News adn Sport

Його будинок розташований за кілька миль від моря, але припускають, що дельфіна викинуло на берег, коли ця місцевість була частиною берегової лінії після останнього льодовикового періоду. Потім його з'їли мисливці-збирачі. Серед кісток було знайдено зламаний інструмент з оленячого рогу, який використовували для оброблення м'яса.

"Я побачив округлість черепа, рило і зуби й зрозумів, що це дельфін. На такій глибині я зрозумів, що він має бути старим", — сказав Макдональд.

Череп витягли співробітники Національних музеїв Шотландії (National Museums Scotland, NMS) для проведення аналізу, а іншу частину скелета повністю розкопають.

"Я працюю в NMS уже 35 років, і це перший випадок, коли щось було витягнуто з глини в такому вигляді. Це знахідка всього життя. Здається, що ця викинута на берег тварина, яка зберігалася весь цей час, доки Пол не виявив її, є своєрідним дивом", — заявив Ендрю Кітченер, головний хранитель хребетних у NMS.

Археолог Мюррей Кук зазначив, що ця знахідка може стати першою подібною в Шотландії більш ніж за століття Фото: Saltire News adn Sport

Хоча кістки належать Полу Макдональду, знаряддя з оленячого рогу може бути оголошено скарбом, тож він може розраховувати на винагороду.

Археолог зі Стерлінга доктор Мюррей Кук зазначив, що ця знахідка може стати першою подібною в Шотландії більш ніж за століття. Востаннє кістки кита, знайдені в околицях Стерлінга, було виявлено 1897 року, а про знахідки дельфінів останнім часом нічого не відомо.

"Тільки Пол міг знайти дельфіна в напіввиритому басейні", — сказала дружина британця.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка помітив рідкісних рожевих дельфінів. Турман Гастін, який зміг зняти ссавців на відео, займається рибним ловом уже понад 20 років. Чоловік розповів, що звик до спостережень за дельфінами в цьому районі, але ця зустріч застала його зненацька.

Також стало відомо, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоні дорослої людини.