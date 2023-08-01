Зроблено перші в історії знімки "темного Всесвіту": телескоп Евклід розпочав свою роботу

Телескоп "Евклід" допоможе вченим розкрити секрети темної матерії та темної енергії.

31 липня новий космічний телескоп "Евклід" надіслав на Землю перші зображення космосу, які підтверджують, що всі його наукові прилади працюють добре. За допомогою цього телескопа вчені хочуть створити нову карту Всесвіту, щоб побачити її темну сторону, тобто як саме розподілено темну матерію в мільярдах галактик на відстані до 10 млрд світлових років від нас, пише Space.

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Новий космічний телескоп "Евклід", створений Європейським космічним агентством, вирушив до космосу ще 1 липня та 28 липня він прибув до свого місця призначення. Зараз він обертається навколо Сонця на відстані 1,6 млн км там же, де і знаходиться космічний телескоп Вебб. Нова обсерваторія призначена для вивчення природи загадкової темної матерії, а також не менш загадкової темної енергії. Якщо перша є основною невидимою складовою Всесвіту, то друга відповідає за її розширення.

Космічний телескоп Евклід Фото: ESA

Телескоп повинен працювати як мінімум 6 років, вивчаючи дуже далекі галактики і за його допомогою астрономи хочуть скласти нові карти Всесвіту. Протягом наступних кількох місяців буде відбуватись налаштування всіх приладів, але перші зображення телескопа показують, що вони вже працюють добре.

Телескоп "Евклід" зробив перші знімки космосу у видимому та у ближньому інфрачервоному діапазоні світла. Нижче показано два зображення космосу, зроблені за допомогою приладу VIS, який робить фотографії у видимому людському оку діапазоні світла. Зліва показаний розширений огляд космосу, а праворуч – збільшена версія однієї з його ділянок. На цих знімках видно як окремі яскраві зірки, так і цілі галактики, які вивчатиме "Евклід" під час пошуків темної матерії та темної енергії.

Телескоп "Евклід" зробив перші знімки космосу Фото: ESA

На наступному знімку, що знаходиться нижче, показано зображення космосу, зроблене інфрачервоним приладом NISP. Тут також зображення розділене на дві частини, де зліва показаний розширений огляд космосу, а праворуч – збільшена версія однієї з його ділянок.

Телескоп "Евклід" зробив перші знімки космосу Фото: ESA

Прилад NISP має кілька найсучасніших фільтрів, якими проходить світло далеких галактик. Завдяки цьому телескоп може точно визначити відстань до цих об'єктів через зміну їхньої яскравості.

Третє зображення телескопа "Евклід", яке знаходиться нижче, виглядає на перший погляд незвичайно, але вона насправді кожна яскрава смуга представляє окремий світловий спектр галактики або зірки. Таким чином, астрономи можуть дізнатися про хімічний склад того чи іншого об'єкта.

Телескоп "Евклід" зробив перші знімки космосу Фото: ESA

За словами вчених, усі ці знімки поки що не можна використовувати з науковою метою, і вони є тестовими, але їхня якість показує, що телескоп "Евклід" працює так, як і планувалося.

Вчені дуже сподіваються, що телескоп "Евклід" допоможе дати підказки щодо того, що собою представляють темна матерія і темна енергія, які хоч і мають одне спільне слово у своїй назві, але це абсолютно різні явища.

Вважається, що без темної матерії не могли б існувати галактики у тому вигляді, в якому ми знаємо, а темна енергія стоїть за прискореним розширенням космосу.

Фокус вже писав докладно про телескоп "Евклід", а також про його місію.

Також Фокус писав про те, що на величезній кометі на шляху до Землі відбулося виверження та "виросли роги". Це перше потужне виверження на цій кометі протягом останніх 69 років, яке змогли побачити астрономи.