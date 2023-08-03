Нацькували на загарбників. Учені знайшли спосіб контролювати полювання хижаків

Дослідники вважають, що це дасть змогу захистити довкілля від чужорідних видів, які їй загрожують.

Науковці й раніше намагалися використовувати тварин для біологічного контролю певного довкілля, проте раніше в більшості випадків цей метод обертався катастрофою для природи. У новому дослідженні вченим все ж вдалося "підштовхнути природу", навчивши місцевих хижаків шукати нове джерело їжі, пише New Atlas.

На відміну від людей більшість інших видів не схильні надто змінювати свій звичний раціон, якщо необхідні ресурси все ще доступні. Однак тепер дослідники зі Школи наук про життя та довкілля Сіднейського університету (Австралія) "навчили" місцевих кустарних щурів (Rattus fuscipes) їсти чужорідних крапчастих тарганів (Nauphoeta cinerea). При цьому раніше гризуни не мали досвіду полювання та годування, пов'язаних із цими тарганами.

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За словами керівника дослідження, професора Пітера Бенкса, вони з колегами хотіли прискорити навчання, піддавши місцевому хижакові, який вільно живе, запаху нового виду здобичі в поєднанні з винагородою.

Згодом місцеві хижаки так чи інакше навчаться полювати на нову здобич, що з'являється в їхньому середовищі існування, однак на це потрібен якийсь час. У результаті виникає ризик того, що чужорідні види адаптуються до нових територій і потенційно можуть завдати шкоди як усталена інвазивна популяція. Водночас місцеві види здатні чинити опір чужорідним загарбникам тільки в тому разі, якщо вони здатні реагувати відповідним чином. Однак вони можуть цього і не зробити, якщо ніколи раніше не стикалися із загарбниками.

Під час дослідження вчені виявили 24 диких місця, де мешкали гризуни: 12 стали місцем проведення експерименту, а ще 12 використовувалися як контрольна популяція. На полігонах вчені встановили ситечко для чаю, а таргани були прив'язані до кілочка в землі, щоб щури не могли їх забрати.

Після тренування, запускаючи механізм полювання щурів за допомогою нюхових сигналів, на всіх 24 ділянках було організовано симульоване "вторгнення" з великою кількістю тарганів без запахових сигналів.

Далі вчені використали віддалені камери та помітили, що хижацтво було на 46% більш поширене серед тварин, які були навчені. Результати дослідження показують, що зі 156 спійманих тарганів лісові щури з'їли всіх, окрім двох — останніх поглинули птах і сумчастий, які не брали участі в експерименті.

Автори дослідження сподіваються, що таке навчання надалі дасть змогу краще підготувати місцевих тварин до адаптації до будь-яких чужорідних видів, які в той чи інший період часу можуть проникнути на їхню територію.

Зазначимо, що у більш ранньому дослідженні вчені допомогли іншому маленькому австралійському виду, що перебуває під загрозою зникнення, відточити свої захисні стратегії перед обличчям небезпечного хижацтва — тоді вони використовували чотирьох диких кішок у контрольованому дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що щури можуть відчувати музичний ритм і рухатися в такт.