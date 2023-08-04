Освоюють із дитинства. Атлантичні косатки масово вчать потомство атакувати човни

Дивна і небезпечна для людей гра, що полягає в тарані невеликих човнів, поширюється серед популяції косаток біля берегів Іспанії як вірус.

Ще 2020 року одна або дві косатки почали атакувати невеликі вітрильні судна. Ця "дивна гра" ссавців триває й донині, до того ж дедалі більше тварин опановують цю навичку і дедалі більше вітрильних човнів стають їхніми жертвами, пише BBC.

Дослідники виявили, що сьогодні принаймні два десятки іберійських косаток навчилися цієї поведінки, наслідуючи старших особин. Водночас учені зазначають, що тварини, мабуть, не проявляють агресію, а граються з човнами. За словами вченого з південного узбережжя Іспанії Рено де Стефаніса, навряд чи косатки хочуть помститися човнам або нашкодити людям, імовірно, вони просто "граються з ними".

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За словами доктора де Стефаніса, який є президентом організації зі збереження, інформації та досліджень китоподібних (CIRCE), косатки, схоже, опанували нову гру, зосереджену на кермах човнів — частині рухомого рульового пристрою, що знаходиться у воді.

Під час нового дослідження вчений з колегами прикріпили мітки супутникового стеження до плавників двох косаток з менш ніж 60 тварин у цій популяції, яка сьогодні перебуває під загрозою зникнення. Іспанський уряд використовує ці дані, щоб скласти карти переміщення популяції тварин та інформувати моряків про те, як уникнути атаки ссавців.

Французький моряк Лу Ломбраді зіткнувся з косатками недалеко від Гібралтару в липні цього року. Тоді він з командою 80 хвилин спостерігали, як п'ять косаток підштовхували й обертали човен, поки кермо не розвалилося на частини. Пізніше Ломбарді розповів, що цей напад тварин насправді не виглядав агресивним, а дуже нагадував гру.

Тоді моряки також помітили щось дивовижне. Серед групи косаток також було двоє телят і, ймовірно, дорослі особини навчали їх, як атакувати човни: доросла особина спочатку штовхала кермо, а потім дитинчата повторювали його дії.

Як відомо, косатки є вельми соціальними тваринами й дуже люблять ігри. Раніше вони вже були помічені такими, що граються з водоростями, рибальськими снастями, а одна популяція в Тихому океані та зовсім відзначилася тим, що носила мертвого лосося на голові.

Водночас використання керма човна як іграшки є новою поведінкою, і сьогодні вона характерна лише для невеликої іберійської популяції, яка перебуває під загрозою зникнення. Тепер дослідники вважають, що дорослі особини навчають цієї дивної та небезпечної гри молодших.

За словами морської біологині з організації Orca Iberica, яка реєструє і картує зустрічі з косатками, Моніки Гонсалес, вони з колегами вивчили кадри, на яких косатки нападають на човни. Дослідники помітили, що дорослі особини зосереджені на кермі й тільки на ньому. Водночас підлітки наближаються до судна, досліджують весь човен, і загалом демонструють "зовсім іншу поведінку".

Ця дивна поведінка викликає плутанину і розбрат серед учених і місцевої влади. Дехто припускає, що все почалося з однієї самки косатки, яка почала атакувати човни в помсту за свою травму. Далі ця поведінка поширилася серед усієї популяції.

Інші ж дослідники дотримуються думки, що косатки зовсім не проявляють агресії щодо суден, а скоріше "граються з ними". Так чи інакше, ця поведінка тварин викликає побоювання у рибалок і моряків. Деякі з них уже запропонували кілька методів захисту човнів від косаток, зокрема носіння петард, які можна кинути у воду, якщо тварини наблизяться до човна.

Доктор де Стефаніс же сподівається, що його робота допоможе морякам захистити свої човни, не зашкодивши тваринам. Дослідження показують, що косатки затримуються в одному місці на 2-3 години, бо шукають тунця. Тому офіційна порада вчених і місцевої влади полягає в тому, щоб не зупинятися, якщо ви бачите косаток, а постаратися якнайшвидше покинути це місце.

Водночас порада португальського уряду повністю протилежна — вони рекомендують зупинити човен. За словами Моніки Гонсалес, суть цієї поради полягає в тому, щоб "бути якомога нуднішим". Важливо тримати кермо нерухомо, нічого не кидати у воду і не створювати додаткового шуму — врешті-решт косатки мають занудьгувати й рушити далі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що матері-косатки жертвують життям заради синів.