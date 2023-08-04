Милуються у всіх на очах. Шерифа Флориди завалили повідомленнями про оргії ламантинів

Офіс шерифа звернувся до громадськості з проханням перестати повідомляти про масові оргії тварин — у цьому немає нічого дивного.

Мабуть, офіс шерифа Флориди ситий досхочу тим, що місцеві жителі та туристи раз у раз повідомляють про групи ламантинів, які граються у всіх на очах. У повідомленні йдеться: якщо ви це побачили, проходьте далі й удайте, що нічого не бачили, пише Futurism.

Як зазначає офіс шерифа центральної Флориди, немає потреби попереджати владу про те, що хтось побачив велику групу ламантинів, які люб'язно люблять у всіх на очах у прибої. Річ у тім, що це цілком нормально — ламантини насправді спаровуються у великих стадах. Ба більше, як правило, для своїх ігрищ вони обирають місце "недалеко від берега".

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Дослідники зазначають, що ці химерні видовища також відомі як "шлюбні стада". За інформацією природоохоронної групи "Врятуйте Манті", ці шлюбні ігри жодним чином не стосуються людей, а часом навіть можуть бути небезпечними. Учені зазначають, що якщо цікавість усе ж таки сильніша, то тим, хто спостерігає, краще залишатися якомога далі від місця розвитку подій.

Дослідники зазначають, що на мілководді ефект може виявитися вельми драматичним через збовтування води та обертання ласт із плавниками. Вчені визнають, що ці "люб'язності" можуть здатися вельми цікавими для глядачів: дехто просто спостерігає за метушнею, тоді як інші переживають, що ламантини в "шлюбній зграї" можуть бути поранені, застрягли або перебувають у скрутному становищі.

Однак реальність така, що це цілком природна поведінка тварин. Саме тому вчені попереджають, що, як і під час будь-яких інших зустрічей із дикими тваринами, людям краще залишатися обережними.

Як показує відео офісу шерифа Флориди, ця маса ламантинів, що корчиться, насправді виглядає досить комічно. І все ж в офісі шерифа округу Пінеллас просять утриматися від дзвінків, укотре нагадуючи, що з ламантинами все гаразд і їх цілком влаштовує перебіг подій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені просять людей перестати облизувати жаб пустелі Сонора.