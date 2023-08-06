Довжиною 20 метрів. У Сербії шахтарі випадково виявили 1700-річний човен із Римської імперії (фото)

Човен було виявлено недалеко від давньоримського міста, яке знаходилося на кордоні імперії.

Неподалік від колишнього давньоримського міста Вімінаціум шахтарі, які видобувають вугілля, випадково виявили великий човен, який доставляв припаси для римських легіонів. Човен досить добре зберігся попри його вік, пише Live Science.

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Сербські шахтарі на території однієї з вугільних шахт за 20 км на схід від Белграда під час земляних робіт виявили залишки великого давньоримського човна. Дерев'яний остов цього човна був похований під землею на глибині 8 метрів. Шахтарі, щоб дістатися до вугільного пласта, знімають верхні шари ґрунту, якраз під час такого процесу і було виявлено стародавній транспортний засіб.

Човен було виявлено недалеко від давньоримського міста, яке знаходилося на кордоні імперії Фото: Live Science

На місце одразу викликали археологів із Белграда, які зайнялися витяганням останків човна, що добре зберігся за приблизно 1700 років. Вчені поки що чекають результатів радіовуглецевого аналізу, але припускають, що цей давньоримський човен був побудований десь у третьому або четвертому столітті нашої ери.

Неподалік колишнього давньоримського міста Вімінаціум шахтарі, які видобувають вугілля, випадково виявили великий човен, який доставляв припаси для римських легіонів Фото: Live Science

З огляду на те, що неподалік розташоване місто Вімінаціум, збудоване в першому столітті нашої ери, то вчені вважають, що за допомогою цього човна здійснювали доставку припасів для населення і військових з Дунаю маленькими річками до цього міста. Такого висновку археологи дійшли, вивчаючи зовнішній вигляд човна, який схожий на сучасні вантажні баржі.

Науковці вважають, що колись цей човен був завдовжки приблизно 20 метрів і мав ширину 3,5 метра, а деревина збереглася досить добре через вологу на глибині. Сербські археологи вважають, що човен переміщували за допомогою весел, хоча він міг мати також і допоміжне вітрило.

Місто Вімінаціум було великим поселенням, де проживало приблизно 45 тисяч осіб. Воно знаходилося на кордоні Римської імперії, а тому тут розміщувалися завжди від одного до двох римських легіонів. Тобто Вімінаціум одночасно був і звичайним містом, і військовим табором.

На місце одразу викликали археологів із Белграда, які зайнялися витяганням останків човна, що добре зберігся за приблизно 1700 років Фото: Live Science

У 87 році нашої ери місто стало столицею римської провінції Мезія і було одним із найбільших поселень на Балканах у Римській імперії. Це місто 411 року зруйнували гуни, але на початку 6 століття його знову відбудували за указом візантійського імператора Юстиніана. Але 582 року Вімінаціум зруйнували авари і відтоді його вже не відновлювали.

Учені вважають, що колись цей човен був завдовжки приблизно 20 метрів і мав ширину 3,5 метра Фото: Live Science

Руїни цього стародавнього римського поселення вчені виявили ще в 19 столітті, і зараз Вімінаціум вважається одним із найважливіших історичних місць у Сербії епохи Римської імперії. Вважається, що більша частина руїн поселення все ще не відкрита, а тому розкопки тривають уже багато років.

За цей час учені виявили тут десятки тисяч артефактів, зокрема сотні одиниць зі срібла і золота, а також багато прикрашені гробниці, палаци, храми, вулиці, площі та укріплення. Крім того, тут знайшли стародавній іподром та амфітеатр на 12 тисяч осіб.

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