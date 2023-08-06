Може вбити 6 осіб. У цієї гадюки найдовші ікла серед усіх отруйних змій на Землі (фото)

Найстрашніший укус може зробити дуже товста і довга отруйна змія з Африки.

Найдовшими іклами серед усіх отруйних змій на Землі володіє габонська гадюка. Вона мешкає в тропічних і субтропічних лісах Африки, але іноді її можна зустріти і в савані. Ця отруйна змія становить загрозу як для маленьких, так і великих тварин, пише ScienceAlert.

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Габонська гадюка є хижаком і за допомогою своїх величезних іклів, наповнених отрутою, може вбити тварину розміром з антилопу. Довжина цих іклів становить 5 см і це найбільший розмір сховищ отрути серед усіх отруйних змій на Землі.

Довжина цих іклів становить 5 см і це найбільший розмір сховищ отрути серед усіх отруйних змій на Землі Фото: ScienceAlert

Ця гадюка може виростати до 2 метрів у довжину, товщина її тіла може досягати 40 см, а вага — 20 кг. Ширина голови габонської гадюки становить 15 см, і вона має цікавий візерунок, який нагадує опалий лист. Таким чином змія може добре маскуватися і її жертви — жаби, птахи, миші та інша здобич — не помічають, що на них чекає в заростях неминуча смерть від страшного укусу.

Габонська гадюка завжди чекає на свою жертву "в засідці", поки та не пробіжить повз. Відомо, що всього за 1 секунду отруйна змія може стрибнути на відстань у 6 метрів. Деякі вчені вважають, що у габонської гадюки з'явилися такі величезні ікла, щоб вона могла краще здійснювати напади на ссавців різного розміру.

Габонська гадюка має цікаву особливість: на відміну від інших отруйних змій вона не просто робить укус, а тримає здобич доти, доки та не помре. Таким чином під час укусу змія вприскує в жертву величезну кількість отрути: приблизно до 2,4 тисячі міліграмів сухої отрути і до 10 мілілітрів рідкої отрути. Щоб розуміти масштаб загрози, важливо знати, що вже 100 міліграмів сухої отрути часто смертельні для людини. Тобто, здається, що змія впорскує в жертву занадто багато отрути і в цьому немає потреби. Але вся річ у тім, що отрута в габонської гадюки не така токсична, як в інших отруйних змій.

Ця гадюка може виростати до 2 метрів у довжину, товщина її тіла може сягати 40 см, а вага — 20 кг. Фото: ScienceAlert

Габонська гадюка дуже рідко нападає на людей і здебільшого, побачивши людину, яка проходить повз, вона шипить, щоб змусити забратися непрошеного гостя з її території. Але іноді ці змії все ж нападають на людей, але існує протиотрута, яка може врятувати життя людині. Вчені припускають, що теоретично за один раз габонська гадюка може створити таку кількість отрути, якою можна вбити за раз одразу 6 осіб.

Габонська гадюка може нападати на невеликих мавп. Наприклад, відомий випадок, коли вчені в Кенії спостерігали як змія напала на блакитну мавпу, але та була настільки великою, що гадюка просто не змогла її проковтнути.

Хоча ікла габонської гадюки вважаються найбільшими серед усіх отруйних змій на планеті, але вони не настільки великі, якщо порівнювати їх із розміром голови змії. У цьому плані найдовші ікла серед усіх змій порівняно з головою має отруйна плямиста лісова змія (Bothrops taeniatus) з Південної Америки.

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