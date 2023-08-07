Космічний привид: телескоп Габбл зробив знімок незвичайної галактики (фото)

Ця примарна галактика розташована на відстані 44 млн світлових років від нас.

На новому зображенні космічного телескопа Хаббл можна побачити, який вигляд має лінзоподібна галактика NGC 6684. Вона дійсно нагадує космічний привид, пише SciTechDaily.

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На відстані приблизно 44 млн світлових років від Землі в сузір'ї Павич (його не видно жителям північної півкулі) розташована лінзоподібна галактика NGC 6684. Уперше її виявив астроном Джон Гершель ще 1836 року.

Тепер же космічний телескоп Габбл надав новий погляд на цю примарну галактику, яка за своїм зовнішнім виглядом відрізняється від багатьох інших відомих галактик. Насправді ця лінзоподібна галактика відрізняється від еліптичних і спіральних галактик і перебуває десь посередині у своєму еволюційному розвитку між цими типами галактик.

Як і випливає з назви, такі галактики за своєю структурою мають лінзоподібну форму, вони мають великий диск, але не мають спіральних рукавів, характерних, наприклад, для Чумацького Шляху. Така форма і структура лінзоподібних галактик надає їм розсіяного, примарного вигляду.

На новому зображенні космічного телескопа Хаббл можна побачити, який вигляд має лінзоподібна галактика NGC 6684 Фото: NASA

Ще більше галактика NGC 6684 нагадує космічний привид через те, що в ній відсутні темні смуги з пилу, які можна виявити в інших подібних галактиках.

Цей знімок телескоп Габбл зробив у рамках спостереження за галактиками в радіусі до 33 млн світлових років від нас. За допомогою космічного телескопа астрономи хочуть отримати знімки тих галактик, які ще за всі 33 роки діяльності Габбла не спостерігалися. Науковці сподіваються отримати нову інформацію про найрізноманітніші типи галактик і зірки, що знаходяться в них.

Як уже писав Фокус, згідно з нещодавнім дослідженням, Чумацький Шлях у далекому минулому також був лінзовидною галактикою, і в майбутньому на нього чекає знову зміна форми і структури.

Також Фокус писав про те, що індійський космічний корабель зробив приголомшливі знімки поверхні Місяця в рамках місії "Чандраян-3". Індійські посадковий модуль і місяцехід успішно вийшли на орбіту навколо Місяця і наприкінці серпня мають здійснити посадку на наш супутник.

Нагадуємо, що біля маленької зірки астрономи виявили величезну планету, яка не повинна тут перебувати. Астрономи не розуміють, як біля невеликого червоного карлика могла сформуватися планета розміром з Юпітер, адже такі планети не повинні тут існувати, як уже писав Фокус.