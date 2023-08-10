Південна Корея відсвяткувала річницю свого апарата новими знімками поверхні Місяця (фото)

Дані космічного апарата Danuri будуть використані під час планування наступних місій NASA в межах програми Artemis.

Корейський інститут аерокосмічних досліджень опублікував нові зображення поверхні Місяця, зроблені орбітальним апаратом Danuri. Так учені з Південної Кореї відсвяткували першу річницю дослідницького зонда, який вирушив у космос ще на початку серпня 2022 року, пише Space.

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Для Південної Кореї апарат Danuri є першим дослідницьким зондом, який був запущений для вивчення Місяця рік тому. Його вивела в космос ракета-носій Falcon 9 від компанії SpaceX, і через чотири місяці польоту Danuri вийшов на орбіту навколо Місяця в грудні 2022 року. Власне наукову діяльність він розпочав саме тоді, але з моменту запуску минув уже рік, а тому Корейський інститут аерокосмічних досліджень вирішив відсвяткувати цю дату порцією нових приголомшливих знімків місячної поверхні.

Дані космічного апарата Danuri будуть використані для планування наступних місій NASA в межах програми Artemis Фото: space.com

На одному зі знімків можна побачити знамениту структуру на Місяці, яка виділяється серед місцевого ландшафту своєю здатністю відбивати велику кількість світла, — вона називається Рейнер Гамма та розташована на території місячного моря під назвою Океан Бур. Це так званий вир, який характеризується локалізованим магнітним полем і являє собою яскраву пляму на поверхні Місяця.

Рейнер Гамма Фото: space.com

На іншому знімку видно тіні всередині кратера Амундсен, що розташований недалеко від південного полюса Місяця, де наприкінці 2025 року NASA планує висадити астронавтів у межах місії Artemis 3. Цей кратер має діаметр у понад 100 км, і сюди ніколи не потрапляє сонячне світло. Глибина кратера сягає 5 км.

Також апарат Danuri сфотографував величезний стародавній ударний кратер Дригальський, який також розташований у районі південного полюса. На цьому зображенні видно центральну гору, яка височіє посередині кратера. Діаметр цього кратера становить понад 160 км, а глибина сягає 5 км. Що стосується гори в центрі кратера, то її висота — 1,7 км.

Кратер Дригальський Фото: space.com

В апарата Danuri є дуже чутлива камера, створена вченими з NASA, під назвою ShadowCam. За її допомогою апарат може робити знімки затінених кратерів, куди або взагалі не потрапляє сонячне світло, або потрапляє лише частково. Науковці з Південної Кореї сподіваються, що Danuri обертатиметься навколо Місяця ще протягом року, і зібрані ним дані допоможуть у плануванні майбутніх пілотованих місій NASA на Місяць.

Корейський інститут аерокосмічних досліджень опублікував нові зображення поверхні Місяця, зроблені орбітальним апаратом Danuri. Так учені з Південної Кореї відсвяткували першу річницю дослідницького зонда, який вирушив у космос ще на початку серпня 2022 року. Фото: space.com

Ще в січні цього року дослідницький зонд зробив приголомшливі знімки не тільки місячної поверхні, а й Землі з орбіти навколо Місяця, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що південнокорейський орбітальний апарат надіслав на Землю докладні зображення різних структур, які розташовані на темній стороні Місяця.

Для того, щоб перевірити можливості камери ShadowCam, апарат Danuri також зміг зробити унікальні знімки орбітального апарата NASA на швидкості в 11 тисяч км/год, як уже писав Фокус.