"Рідкісне відкриття": у центрі Мехіко знайшли загублене село, побудоване 1500 років тому (фото)

За словами керівника розкопок Хуана Карлоса Кампос-Варели, знахідка доводить, що 1300 років тому на острівцях усередині озера Тескоко вже перебувало постійне населення.

Те, що залишилося від стародавнього мексиканського села, яке, за оцінками, було заселене між 450 і 650 роками нашої ери, виявили недалеко від центру Мехіко. Про це повідомляє Live Science.

"Знахідка була несподіваною", — пояснив Хуан Карлос Кампос-Варела, археолог із Управління археологічних розкопок Національного інституту історії та антропології Мексики (INAH).

Керівник розкопок додав, що ця знахідка доводить, що 1300 років тому на острівцях усередині озера Тескоко, на якому заснували Мехіко (після осушення озера), уже перебувало постійне населення. Ці люди використовували ресурси озерного середовища.

Кампос-Варела пояснив, що нещодавно розкопане поселення, можливо, виникло в період, коли стародавній мегаполіс Теотіуакан почав перетворюватися на сільську місцевість. Раніше це було місто, що процвітало в гірському регіоні сучасної центральної Мексики.

Виявлене село, можливо, було одним із кількох невеликих містечок, які забезпечували себе за рахунок натурального господарства та рибальства.

Нові відкриття проливають світло на роль цих поселень у системі постачання Теотіуакана.

"Це відкриття рідкісне, тому що воно відбулося в повністю урбанізованому контексті, де ймовірність виявлення археологічних свідчень, пов'язаних із культурою Теотіуакана, була дуже низькою", — пояснив археолог.

Археолог Франсиско Гонсалес Руль виявив перші сліди цього села в 60-х роках під час будівельних робіт у мексиканській столиці. За знайденою керамікою Руль припустив, що жителі були індивідуальними рибалками та збирачами. І нові розкопки підтвердили це.

Жителі Теотіуакана були художниками та ремісниками

Серед предметів виявилися раніше невідомі архітектурні споруди, такі як ями для стовпів, підлога, канали, артезіанська свердловина та кераміка. Під час розкопок також знайшли три людські поховання зі скелетами двох дорослих і дитини.

Жителі Теотіуакана були художниками та ремісниками, сказав Майкл Сміт, професор археології та директор Дослідницької лабораторії Теотіуакана в Університеті штату Аризона.

"Щоб прикрасити стіни будинків і храмів, використовували ті самі техніки для фрескок, які Мікеланджело застосовував для розпису Сікстинської капели", — повідомив Сміт.

За його словами, та сама техніка застосовувалася для розпису керамічних посудин.

Нагадаємо, що виявлений у німецькому магазині викрадений артефакт майя повернули назад.

Також повідомлялося, що археологи знайшли щось нове на пам'ятці Окомтун у мексиканському штаті Кампече.