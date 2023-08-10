Головний біль фермерів: зникомих червоних вовків у США випускатимуть на волю

Відродити популяцію червоних вовків, які перебували на межі зникнення, вдалося завдяки стерилізації конкурентів — койотів — і випуску цуценят, народжених у неволі. Але під тиском консервативних політиків цю практику припинили.

Уряд США планує врегулювати судову суперечку з екологами та природоохоронними організаціями і взяти на себе зобов'язання випускати на волю більше народжених у неволі червоних вовків. Про це повідомляє ABC News.

Три роки тому природоохоронні організації подали до суду на Службу охорони рибних ресурсів і дикої природи США після того, як випуск вирощених у неволі вовків припинився.

Східна частина штату Північна Кароліна — єдине місце у світі, де червоні вовки перебувають у дикій природі, а не тільки в зоопарках і заповідниках.

"Протягом 25 років Північна Кароліна була місцем однієї з найуспішніших реінтродукцій хижаків у світі", — ідеться в заяві Рамони Макгі, юриста Південного екологічного юридичного центру.

За її словами, таке врегулювання посприяє тому, щоб червоний вовк повернувся на своє законне місце і став відомою історією успіху.

Колись червоні вовки були поширені на більшій частині сходу США, але через вилов, полювання і скорочення середовища проживання практично повністю вимерли.

У 1987 році їх повторно завезли в Північну Кароліну. Зараз їхній ареал обмежений п'ятьма округами штату. В останні кілька років дослідники утримували близько 300 вовків у неволі — у зоопарках та інших місцях.

Після того, як червоних вовків стали випускати на свободу, дика популяція штату перевищила 100 особин і залишалася стабільною до 2012 року.

Домогтися цього вдалося завдяки тому, що стали випускати цуценят, народжених у неволі, і стерилізувати койотів, які конкурують із вовками за середовище проживання. Але такі практики припинилися 2015 року під тиском консервативних політиків і землевласників, які називали вовків своїм головним болем.

Нагадаємо, що сірий вовк Сіф виявився не зовсім вигадкою. Учені з'ясували, кому належать невідомі рештки з Канади.

Також повідомлялося, що голодні вовки полювали в селі Івано-Франківської області. Популяція цих диких тварин зросла втричі.