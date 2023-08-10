Дуже лінива бійка. Вчені показали рідкісні кадри протистояння дикої кішки та лінивця (відео)

Попри свою репутацію вельми ледачих тварин, лінивці, як показує відео, цілком здатні за себе постояти, якщо того вимагають обставини.

У дикій місцевості Амазонки камера-пастка зафіксувала подію — сутичку двопалого лінивця і дикої кішки. Попри репутацію лінивців і небезпеку хижака, кінець цієї історії виявився вельми непередбачуваним, пише Science Alert.

За словами дослідників з Університету Анд у Колумбії, Університету Техасу, Остіна в США та Університету Сан-Франциско-де-Кіто в Еквадорі, зазначають, що зняті кадри насправді доволі рідкісні. Камера-пастка зняла двопалого лінивця Ліннея (Choloepus didactylus) під час його обідньої перерви в болотистій місцевості, також відомій як мінеральний лизун.

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Однак трапеза лінивця була перервана атакою оцелота (Leopardus pardalis), який також націлився перекусити. Можна було б припустити, що лінивець легко стане жертвою дикої кішки, проте сталося інше — кількома швидкими ударами лінивець відбив атаку хижака, а потім відносно швидко втік деревом, що перетинає мінеральний лизун.

Дослідники зазначають, що такі кадри надзвичайно рідкісні з низки причин. По-перше, не так часто напади хижаків вдається зняти на камеру. По-друге, лінивці, як правило, відвідують подібні місця вночі. По-третє, раніше лінивці не розглядалися як здобич для оцелотів, а тому неясно як хижак планував цю атаку.

За словами антрополога Ентоні Ді Фіоре з Техаського університету в Остіні, і лінивці, і оцелоти — надзвичайно складні для вивчення. Вони ведуть тихий спосіб життя, а тому їх важко виявити та поспостерігати за ними в дикій природі.

Зазначимо, що дослідникам досі незрозуміло, чи зміг лінивець насправді сховатися від дикої кішки, оскільки у камери-пастки вельми обмежене поле зору. Однак вчені повернулися на місце події через два дні після сутички, і не виявили слідів лінивця.

Це відео також є нагадуванням, що попри свої повільні рухи й повільний метаболізм, лінивці все ж можуть змагатися з більш моторними істотами в дикій природі. І, судячи з відео, їм це непогано вдається.

Раніше Фокус писав про те, що жорстоку сутичку двох великих самців грізлі змогли побачити на Алясці.