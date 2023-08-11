Потенційно революційне відкриття: дві акули-подруги пропливли разом понад 6 км (відео)

Вчені тестують зразки крові акул, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути близькими родичами, братами і сестрами або зведеними братами і сестрами.

Учені встановили, що дві великі білі акули пропливли разом близько 6,5 км відтоді, як у грудні минулого року до них прикріпили супутникові датчики. Про це повідомляють на сторінці організації Ocearch у Facebook.

Це досить цікавий факт: акули, згідно з поширеною думкою, ведуть відокремлений спосіб життя, їх не турбують родичі, а лише здобич. Нове дослідження вказує на те, що у деяких великих хижаків все ж можуть бути друзі, і його автори називають отримані результати потенційно революційними.

Дослідники з Ocearch, організації, яка вивчає акул та інших морських тварин, виявили двох великих білих акул, яких можна назвати "приятелями". Хижаки подорожували разом відтоді, як у грудні біля узбережжя Джорджії до них прикріпили супутникові теги.

"Нічого подібного раніше ми не спостерігали", — сказав Боб Гютер, керівник Ocearch.

Дві акули — Саймон і Джекілл — пропливли "в тандемі" близько 6,5 км вгору по атлантичному узбережжю до затоки Святого Лаврентія. Цей район розташований на південь від Квебека і тут дослідники востаннє зафіксували місцеперебування акул наприкінці липня.

У цих акул можуть бути й інші друзі, до яких не прикріплювали датчики.

Акула із супутниковим датчиком на спині

Наразі вчені тестують зразки крові акул, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути близькими родичами, братами і сестрами або зведеними братами і сестрами.

Соціальні зв'язки — ще один цікавий факт про акул

Це дослідження може розповісти багато нового про міграцію білих акул і підказати нові підходи до того, як краще зберігати цих тварин.

Співробітники Ocearch проводять дослідження на акулах

Зникнення таких вищих хижаків, як акули, може порушити баланс у морській екосистемі і навіть поставити під загрозу продовольчу безпеку багатьох країн.

"Деякі види акул формують доволі міцні соціальні зв'язки і соціальні групи", — сказав Янніс Папастаматіу, еколог із Міжнародного університету Флориди.

Але ці стосунки, ймовірно, відрізняються від стосунків, які властиві людям. За словами доктора Папастаматіу, акули проводять час одна з одною, щоб спаровуватися, спростити пошук їжі або захищатися від інших хижаків, таких як косатки.

Нещодавнє дослідження показало, що сірі рифові акули залишаються в одній і тій самій соціальній групі протягом чотирьох років. За словами вчених, білі акули можуть годинами проводити час один з одним у певних місцях, де вони найчастіше збираються.

Нагадаємо, що в Австралії виявили дуже дивний новий вид акул із зубами, як у людей.

Також повідомлялося про те, чому акули нападають на людей. З'ясувалося, що вони не люблять людське м'ясо, а просто полюють на інших риб.