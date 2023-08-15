Диво метаболізму. Вчені виявили, як кардамон може змінити боротьбу із зайвою вагою

Новаторське дослідження від Texas A&M AgriLife заглиблюється в потенціал кардамону, розкриваючи його вплив на метаболізм та багатонадійну роль у розв'язанні проблем, пов'язаних з ожирінням.

Нещодавні наукові дослідження виявили потенційні переваги різних спецій для здоров'я. Зокрема, імбир продемонстрував здатність пом'якшувати дискомфорт при травленні, наприклад, нудоту. Куркума, з іншого боку, має протизапальні властивості, а потенціал кориці полягає в тому, що вона допомагає регулювати рівень цукру в крові, пише HealthNews.

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Серед цих спецій кардамон — вагомий претендент на потенційні переваги для здоров'я. Він викликає інтерес через свою можливу роль у полегшенні контролю ваги. Однак складний взаємозв'язок між кардамоном і метаболічними процесами залишається загадкою, яка потребує наукового вивчення.

У дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі молекулярних наук (International Journal of Molecular Sciences), яке провели вчені з Техаського університету A&M AgriLife, показали комплексну оцінку впливу кардамону на метаболізм, зосередившись на його потенційному застосуванні як природного засобу для лікування метаболічних розладів, таких як ожиріння.

Це дослідження включало ретельне обстеження 32 мишей-самців, розділених на групи, що отримували різні дієтичні режими протягом 14 тижнів. Ці режими включали стандартну контрольну дієту та раціони, збагачені різними пропорціями кардамону — 3%, 6% та 12%. Кардамон, що використовувався в дослідженні, походив із Гватемали.

Після закінчення визначеного періоду дослідники помітили, що миші, які споживали кардамон, демонстрували меншу динаміку набору ваги порівняно з їхніми родичами з контрольної групи, попри дещо підвищене споживання їжі. Примітно, що гризуни, які вживали кардамон, продемонстрували тенденцію до зменшення накопичення жиру, а також збільшення сухої м'язової маси.

Глибше дослідження цих спостережень показало, що кардамон впливає на нейронні ланцюги, які регулюють апетит і керують механізмами спалювання жиру в організмі. Крім того, виявилося, що спеція посилює окислювальний метаболізм мітохондрій у печінці та скелетних м'язах.

У світлі цих відкриттів дослідницька група визначила потенційні дози кардамону для людини, використовуючи рівняння нормалізації, засноване на площі поверхні тіла. Рекомендований діапазон для дорослої людини вагою 60 кг становить від 76,9 до 308,4 міліграма біологічно активних сполук кардамону на день, що еквівалентно 14,5-58,3 грама насіння кардамону або 18,5-74,2 грама стручків кардамону.

Проте необхідно визнати, що це дослідження зосереджене на мишах, що ставить питання про те, чи будуть ефекти кардамону, що знижують вагу і збільшують м'язову масу, так само впливати на людей. Хоча дані щодо результатів на людях обмежені, всебічний огляд шести досліджень, проведений у 2022 році, показав, що кардамон не спричиняє значних ефектів для схуднення.

Ба більше, доречно наголосити, що наразі не існує встановленого або рекомендованого дозування кардамону, хоча споживання в межах кулінарних норм видається безпечним. Показовим прикладом є дослідження 2017 року за участю жінок із надмірною вагою або переддіабетичними станами, де щоденне вживання 3 грамів кардамону призвело до легких побічних ефектів, таких як діарея та невелике запалення.

Провідний автор дослідження Луїс Сиснерос-Зеваллос відзначив потенційну користь кардамону для покращення загального самопочуття. Він додав, що кардамон можна застосовувати в різних галузях, включаючи спорт, продукти харчування та дієтичні добавки, як каталізатор створення корисніших рецептур продуктів.

На сьогодні Гватемала є значним світовим виробником кардамону, про що свідчать дані Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за 2011 рік.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.